Grande prova degli Under 13 della Pallamano Marsala: Campioni Regionali

20/06/2023 12:55:00

Sabato 17 giugno nella cittadina barocca iblea di Scicli e ad Enna sono andati di scena le finali regionali Under 13 Misto, Maschile e Femminile. A vincere i prestigiosi titoli sono state rispettivamente le squadre del Modica, della Pallamano Marsala e della Guidotto Licata/Halikada Licata.

A Scicli, nella finale Under 13 misto, hanno partecipato Modica, Team Mascalucia ed Aetna Mascalucia che si sono affrontate con la formula all’italiana. Al termine del mini torneo il Modica ha vinto entrambi gli incontri, contro Team Mascalucia per 12 – 18 e contro TH Mascalucia per 26 – 6. Il TH Mascalucia ha invece vinto il derby contro l’Aetna Mascalucia per 22 – 7. Così la classifica finale ha visto:

1 - Modica, Campione Regionale / 2 - TH Mascalucia / 3 - Aetna Mascalucia

Nella stessa giornata si sono svolte anche le finali Under 13 maschili con la partecipazione di Aetna Mascalucia, Avola, Pallamano Haenna e Pallamano Marsala. Nelle semifinali l’Aetna Mascalucia ha battuto la Pallamano Avola per 29 – 23 mentre la Pallamano Marsala ha regolato la Pallamano Haenna per 18 – 3. La finale per il terzo e quarto posto è stata vinta dalla Pallamano Avola sulla Pallamano Haenna per 20 – 11 mentre nella finale per il primo posto a prevalere è stata la Pallamano Marsala sull’Aetna Mascalucia per 31 – 16. Così la classifica finale ha visto:

1 - Pallamano Marsala, Campione Regionale / 2 - Aetna mascalucia / 3 - Pallamano Avola

Per quanto riguarda i riconoscimenti individuali:

- Premio Francesco Veneziano al migliore Under 13 Maschile a Vito Miceli della Pallamano Marsala;

- Migliore Under 13 nel torneo Misto a Emma Incardona del Modica;

- Migliore portiere nel torneo Misto Thomas Ruta del Modica;

- Migliore portiere Under 13 maschile Antony Trovato della Pallamano Haenna;

- Migliore marcatore Under 13 Maschile Christian Falsaperla dell’Aetna Mascalucia;

- Miglior marcatore del torneo Misto Yuri Sigona del Modica.

Hanno presenziato alla cerimonia di premiazione: il Delegato Provinciale della FIGH Ragusa, Enrico Parisi Assenza; il Consigliere regionale, Rosario Cappello; l'assessore allo Sport del Comune di Scicli, Giuseppe Puglisi; la mamma di Francesco Veneziano, la Prof.ssa Spanò.

Domenica 18 giugno invece a Enna si sono svolte le finali regionali Under 13 femminili che ha visto la partecipazione di Top Five Acireale, Gigenti, Paceco, Guidotto Licata/Halikada e Cus Palermo. Nel girone A i risultati hanno visto il Top Five battere il Girgenti 15 – 8; il Paceco battere il Girgenti per 24-5 ed ancora il Paceco battere l’Acireale per 20 – 10. Nel Girone B, dopo il ritiro dell'Handbal Erice, la Guidotto Licata/Halikada ha battuto il Cus Palermo per 20-7. Alla luce di questi risultati nella finale per il terzo e quarto posto il Cus Palermo ha battuto la Top Five Acireale per 21 – 20 mentre nella finale per il primo e secondo posto la Guidotto Licata/Halikada ha battuto la Pallamano Paceco per 33 – 23. Alla cerimonia di premiazione presente il presidente del Comitato Regionale Sicilia Figh Sandro Pagaria ed il consigliere regionale Figh Saro Cappello.