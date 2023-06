21/06/2023 22:00:00

"Dall'assessore al Lavoro Nunzia Albano arrivano risposte inefficaci sul tema della sicurezza del lavoro, ad iniziare dall'utilizzo e dalla presenza degli ispettori. Non sono accettabili la lentezza e le contraddizioni all'interno del governo regionale su un tema così importante, mentre continuano gli episodi di cronaca che riferiscono di morti sul lavoro". Lo ha detto il capogruppo Pd all'Ars Michele Catanzaro intervenendo in aula dopo la risposta dell'assessore Albano ad una sua interrogazione parlamentare sulla sicurezza sul lavoro in Sicilia.

"Fino ai giorni scorsi il presidente della Regione Renato Schifani ha rilasciato dichiarazioni annunciando il 'proprio impegno personale per potenziare gli ispettori sul lavoro'. Ma al di là delle parole non è stato fatto nulla di concreto. Oltretutto si ha la netta impressione che la mano destra non sappia cosa fa la sinistra, nel senso che le parole del presidente Schifani appaiono in contraddizione con il percorso indicato dall’assessore Albano. Invito dunque il presidente Schifani - conclude Catanzaro - a venire in aula per riferire sulla vicenda a 360 gradi".