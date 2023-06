Violenza a Marsala. Due ragazzi picchiano brutalmente un uomo. Il video shock

23/06/2023 06:00:00

Calci e pugni a ripetizione. La vittima a terra, indifesa. Gli aggressori, ragazzini, si accaniscono. Sono immagini raccapriccianti, quelle riprese dalle telecamere di videosorveglianza di un distributore di sigarette a Marsala.

Un’aggressione violenta, scioccante, avvenuta nei giorni scorsi, in piena notte, all’esterno di un tabacchino di via Mazara. Il video gira da giorni sui social, e l'episodio sta creando molta indignazione e preoccupazione.

La vicenda l'abbiamo raccontata qui. Adesso vengono fuori nuovi inquietanti particolari, soprattutto guardando il video di quanto accaduto.

E' la notte tra il 14 e il 15 giugno. Un uomo si ferma in auto ad un distributore automatico di sigarette, sulla Statale 115, in contrada Cuore di Gesù. Scende e prova a procedere con l’acquisto. Nel frattempo arrivano due ragazzini in scooter, confabulano tra loro. Uno apre lo sportello dell’auto, estrae dal quadro la chiave. L’uomo, a due passi, dice “che fai?”. Pochi secondi dopo viene brutalmente tempestato di pugni dai due ragazzi. L’uomo cade, in un angolo, prova a ripararsi dai colpi. Nel frattempo arrivano anche i calci, in pieno volto, a ripetizione. I due ragazzi si accaniscono con incredibile violenza. L’aggressione dura un paio di minuti. Uno dei due giovani si allontana, prende lo scooter. L’altro infierisce. Continua con i calci, i pugni, prende qualcosa dall’auto e lo sbatte in testa all’uomo. L’altro giovane passa con lo scooter e i due scappano. Sono giovanissimi, adolescenti, i loro volti sono visibili, e possibilmente riconoscibili. Sono ignari, forse, del fatto che tutta la scena sia stata ripresa da una telecamera di sicurezza. La vittima dell’aggressione è tramortita. Ha subito decine di calci e pugni a raffica, per due interminabili minuti, ma è cosciente. Con le poche forze prende il telefono e chiama qualcuno, forse le forze dell’ordine.

Come dicevamo il video della violenza gira da ieri su whatsapp e sui social, senza alcuna censura. Noi, per correttezza, nel pubblicare il video abbiamo “pixellato” le immagini.

I due ragazzi, giovanissimi, uno minorenne, sarebbero stati già individuati. Si tratta di ragazzi, per quanto giovanissimi, noti alle forze dell'ordine. Il maggiorenne sarebbe stato arrestato in seguito all'aggressione.

L’aggressione fa riemergere l’allarme sicurezza a Marsala che riguarda ogni zona della città. In questi mesi sono state tante le denunce e le segnalazioni, ad esempio, dei cittadini e dei commercianti del centro storico impauriti per il brutto clima che c’è tra via Roma e porta Mazara. Molti cittadini si spaventano a passeggiare di sera nel centro storico della città e la presenza di poche forze dell'ordine che controllano, a causa del poco organico, non aiuta a superare questa paura. In tanti segnalano a Tp24 la presenza di piccoli gruppi di giovani, di nazionalità straniera, che percorrono la via e la piazza, fermando le persone, compiendo estorsioni, e minacciando anche i negozianti, che chiedono ancora una volta più controlli.



Nelle scorse settimane il Comune di Marsala ha ottenuto un finanziamento di 250 mila euro dal Ministero dell’Interno per l’installazione di 26 telecamere. Ma resta tanta la preoccupazione dei cittadini, anche perchè le mosse delle istituzioni non sembrano sortire gli effetti sperati. Un caso su tutti è, ad esempio, il flop delle sentinelle di quartiere che aveva annunciato il sindaco Massimo Grillo.



Con l’estate, e molta più gente in giro, servono maggiori controlli, quindi. I fatti accaduti qualche giorno fa, la violenta aggressione, pone anche interrogativi sul grado di imbarbarimento a cui si è arrivati. I protagonisti del vile attacco non sembravano aver intenzione di derubare l’uomo.

Il consiglio, in ogni caso, è di evitare, nelle ore notturne, di andare da soli a comprare sigarette nei distributori automatici, fare carburante o prelevare dal bancomat. Sono i luoghi, di notte, più “attrattivi” per criminali del genere.