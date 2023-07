Un altro squalo nuota tra i bagnanti in Sicilia. Ecco dove è stato avvistato

10/07/2023 15:04:00

Un altro squalo avvistato in Sicilia.

E' stato segnalato dai bagnanti domenica 9 luglio nelle acque di Santa Flavia, in provincia di Palermo. L'ultimo avvistamento risaliva al 21 giugno scorso: uno squalo è stato notato nel tratto di mare tra Solanto e Fondachello.

Due settimane fa, sempre un esemplare di verdesca, è stato filmato a pochi metri da un bagnante nel mare di fronte alla spiaggia di Oliveri, a Messina. E il fenomeno pare sia destinato ad accompagnarci per tutta l'estate.

Anche nel caso segnalato il 9 luglio si tratta di una verdesca avvistata da alcuni bagnanti di una imbarcazione che si trovava ormeggiata nei pressi del "lido del Carabiniere". Al momento in cui si sono accorti della presenza alcune persone erano in acqua e sono immediatamente salite in barca.

Si moltiplicano quindi gli avvistamenti di squali in Sicilia nelle ultime settimane. Gli esperti assicurano che questi tipi di squali non sono pericolosi per l’uomo.

Gli attacchi degli squali sono rarissimi, questi animali continuano a nuotare nei pressi delle nostre spiagge in maniera estremamente pacifica e spesso vengono anche filmati dai bagnanti stessi.

