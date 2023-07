La settimana sportiva: Trapani dimentica i Basciano? Il Mazara Calcio annuncia sette arrivi

10/07/2023 06:00:00

Basket, calcio, e non solo. Facciamo il punto sulla settimana sportiva in provincia di Trapani.

• Basket: E' sicuramente comprensibile vedere la proverbiale salita sul carro del vincitore. Alla presenza di un Deus Ex Machina come il Patron Valerio Antonini, inaspettato risolutore di qualsiasi difficoltà, il minimo sindacale per tifoseria e simpatizzanti è giustificare qualsiasi evento al fine di potersi compiacere per lo sport e per la maglia amata. Fin quì, tutto comprensibile. La cosa che mi dispiace un pò è che tutto d'un tratto, la famiglia Basciano, che per un decennio ha portato la maglia granata della palla a spicchi in giro per l'italico stivale, raccogliendo tanti complimenti a destra ed a manca, dicevo, tutto d'un tratto non è più buona nemmeno per cuocere un uovo bollito. Anche l'Amministrazione Comunale sembra aver dimenticato che i Basciano hanno portato in alto il nome della Città per un decennio e con un freddo comunicato stampa che parla solo di soldi, scarica coloro che in mezzo a tanti sacrifici hanno fatto divertire in A2 i tantissimi tifosi granata che hanno assiepato il PalaIlio. La domanda è lecita: in tutti questi anni, l'impianto sportivo è sempre stato concesso a fronte di virtuosismi economici dei Basciano oppure l'impianto lo si concedeva lo stesso, chiudendo qualche occhio, magari attendendo qualche giorno per i pagamenti, perchè altrimenti sarebbero insorti i cittadini/tifosi? Va bene, saliamo sul carro del vincitore, è comprensibile. Credo però che vadano inviati alla famiglia Basciano, se non dall'Amministrazione, almeno dai tifosi, i più sentiti ringraziamenti per ciò che hanno fatto per i colori granata. Una presenza in A2 qualificata e professionale che nessun debito potrà togliere dai libri di storia. Nessun comunicato stampa potrà far dimenticare, dalla mente dei tifosi, giocatori e storiche sfide che hanno accompagnato le domeniche trapanesi al cospetto di altisonanti avversari. Di certo, senza i Basciano, sarebbero stati solo sogni.

• Calcio Eccellenza: la società Mazara Calcio ha incontrato i tifosi presso il proprio stand presente alla Fiera del Ponente sul Lungomare San Vito annunciando l'arrivo di sette calciatori: Riconfermato il capitano Sami Elamraoui, autentico jolly offensivo classe ’87, alla sua terza stagione con la maglia del Mazara. Riconfermato il giovane Christian Vellutato, mazarese classe ’04 che già lo scorso anno ha vestito la maglia gialloblù. Il centrocampista ha al suo attivo anche alcune apparizioni in D con il Marsala allenato da Nicola Terranova. In arrivo, Antonio Lentini attaccante classe ’96, lo scorso anno alla Leonfortese; Cristian Priola, esterno classe ’99, lo scorso anno al Virtus Ispica; Leonid Gichkin, portiere italo-russo classe ’04 di proprietà del Bari e cresciuto nelle giovanili del Trapani; Giovanni Giangrasso, play di centrocampo classe ’05, cresciuto nel Trapani 2000, lo scorso anno ha vestito le maglie di Mazarese e Valderice; Vincenzo Catinella, esterno classe ’05, che lo scorso anno ha disputato il campionato di Promozione con il Petrosino. Nel corso della serata è stata inoltre presentata la prima maglia per la stagione 2023/24. Si torna alle strisce verticali gialloblù, un omaggio al passato e a quel Mazara che tanti tifosi ha fatto divertire. Annunciato anche l’accordo di affiliazione con la scuola Calcio Mazara 2000 di Vincenzo Musumeci per quel che riguarderà il settore giovanile. A tal proposito la società sta organizzando uno stage rivolto ai calciatori nati tra il 2004 e il 2008, i cui dettagli saranno comunicati successivamente. "Il mio credo è quello di un calcio propositivo, dichiara mister Abbenante, pur cercando di mantenere un certo equilibrio. Stiamo cercando di costruire una squadra giovane, fresca, cha abbia gamba e voglia di giocare un buon calcio. L’obiettivo sarà quello di divertire il pubblico, provando a riportare più tifosi possibile allo stadio e cercando comunque di badare al sodo. Mazara per me rappresenta una sfida affascinante, c’è una società solida e la piazza è affamata di calcio".

• Ginnastica: le ginnaste marsalesi della Polisportiva Diavoli Rossi hanno partecipato dal 23 Giugno al 02 Luglio ai Campionati Nazionali Silver organizzati a Rimini. Le competizioni prevedevano delle gare di qualificazione e delle finali all round o per attrezzo, diversificate per livelli e categorie. La Diavoli Rossi ha schierato in campo ben 16 atlete che hanno partecipato sia alle gare di squadra sia a quelle individuali, centrando ben tre finalissime, due delle quali nel livello di difficoltà più elevato, l’LE il livello di eccellenza. A qualificarsi nelle migliori 12 d’Italia nella specialità Volteggio sono state Miriam Venezia nella categoria Junior 2 che ha ottenuto il decimo posto e Maria Barraco nella categoria senior 1 che con il suo salto rimane ad un soffio dal terzo gradino del podio. A centrare un’inaspettata finale nell’all around, invece, è stata la più giovane delle atlete marsalesi, Giorgia Di Miceli, di soli 8 anni e figlia di un’ex ginnasta dei Diavoli Rossi, che in qualificazione si piazza al 46 esimo posto mentre in finale migliora di gran lunga la sua prestazione raggiungendo il 36 esimo posto.

• Taekwondo: Giunge la convocazione al raduno nazionale per il campione italiano in carica di Taekwondo Pietro Vassallo. Su disposizione del direttore tecnico Nazionale Claudio Nolano, Vassallo dovrà presentarsi presso il centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti” di Roma da Mercoledì 12 Luglio a Sabato 15 luglio. Pietro Vassallo è tesserato presso la società sportiva Fighter Taekwondo Sicilia di Mazara del Vallo capitanata dai Maestri Maria Cutugno e Gaspare Russo. Giunge a Pietro Vassallo l'augurio di riuscire a conquistare un posto da titolare della Nazionale Italiana per l’europeo Juniores che si svolgerà a Tallin in Estonia.

• Volley: la marsalese Alessandra Mistretta, in questa nuova stagione 2023/2024 calcherà, nel ruolo di libero, i taraflex della serie A1 con la maglia delle Itas Trentino. Un traguardo figlio di tanta abnegazione, tanti sacrifici e tantissima passione per questo meraviglioso sport. Alessandra inizia il suo percorso pallavolistico proprio a Marsala, allenata da Gaspare e Peppe Viselli. Con loro le prime vittorie: Regionale Under 13, considerata miglior giocatrice, Regionale Under 14, sempre miglior giocatrice, poi Under 16 miglior ricevitrice. Partecipa alle nazionali Under 14 ed al Trofeo delle Regioni dove con la Sicilia conquista uno storico quarto posto. Ovviamente viene notata, ed in accordo con la famiglia si sposterà in provincia di Varese ad Orago con Coach Bosetti. Con le lombarde vincerà lo scudetto Under 16. Nel 2018 si sposterà a Roma sponda Casal dè Pazzi giocando tre anni nelle giovanili da grande protagonista con i Coach Cristofani, Kantor, Ebana e Pintus, vincerà altri tre scudetti, uno Under 16 da miglior libero nazionale, e due scudetti Under 18 che la consacreranno tra le migliori giovani in Italia. Nel 2019 arriva alla Sigel Marsala Volley in A2 guidata da Coach Daris Amadio che la vorrà con se nelle due stagioni successive, a Montecchio Maggiore ed a Busto Arsizio. In questi tre anni Alessandra Mistretta giocherà una pallavolo di altissima qualità fatta da difese estreme e massima precisione nelle ricezioni tanto da farsi notare nel massimo campionato nazionale di Volley. Da lì la chiamata in A1 a Trento con l'Itas Trentino.

• Calcio: l'FC Marsala ha tesserato Mister Totò Brucculeri. E' il primo tassello della rinascita del Calcio a Marsala. Il tecnico mazarese ha già occupato la panchina degli azzurri vincendo un campionato di Eccellenza. La società lilibetana ha anche tesserato due esperti giocatori che saranno parte dell'ossatura della squadra: Valerio Genesio e Giuseppe Rustico. Genesio, difensore palermitano e Rustico, attaccante mazarese, affronteranno con la maglia azzurra del Marsala il prossimo campionato senza sapere ancora in quale categoria; Promozione o Prima Categoria che sarà, i giocatori hanno dichiarato che Marsala ha l'esigenza di ripartire e bisogna farlo da qualsiasi categoria con il piglio giusto perchè Marsala ha il diritto di stare in ben altre categorie. Il Trio Sardone, Schio ed Ombra sta organizzando per fine luglio uno stage per le categorie Allievi e Juniores. Le classi interessate saranno gli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Per info chiamare Antonio Schio al numero 3332412288 o Salvatore Ombra al numero 3497800283.