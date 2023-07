I fatti dell'11 Luglio: vertice Nato, Putin e Prigozin si sono incontrati, gli ucraini avanzano

11/07/2023 06:45:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 11 Luglio 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.



• Inizia oggi a Vilnius il vertice Nato. Sul tavolo l’ingresso dell’Ucraina, osteggiato da Stati Uniti e Germania, e l’adesione della Svezia, non ratificata dalla Turchia. ErdoÄŸan pronto a dire sì se Bruxelles accelera il via libera ad Ankara nell’Ue

• Putin e Prigožin si sono incontrati il 29 giugno a Mosca. Lo ha fatto sapere ieri il portavoce del Cremlino

• Gli ucraini avanzano a Bakhmut, ma hanno difficoltà sul fronte sud. Ieri i russi avrebbero bombardato una zona residenziale durante la distribuzione degli aiuti: ci sono 4 morti



• Pier Silvio, che non ha mai amato Marta Fascina, le ha dato tempo fino a ottobre per inscatolare borse, scarpe e sciarpine di cachemire e lasciare la residenza di Arcore

• Leonardo Apache La Russa, tramite il suo avvocato, si dichiara innocente

• I vincitori del Premiolino 2023 sono Salvatore Merlo, Michelangelo Coltelli, Maurizio Maggiani, Mariangela Pira, Andrea Sceresini e Gaia Tortora

• Threads, la nuova app di Zuckerberg in meno di 7 giorni ha superato i 100 milioni di abbonati

• Rikkie Kolle, 22 anni, originaria di Amsterdam, è la prima trans a essere eletta miss Olanda

• Dopo quattro mandati Mark Rutte ha fatto sapere che non solo non si ricandida ma che lascia la politica

• Caso Orlandi, spunta la pista di uno zio che avrebbe molestato la sorella più grande di Emanuela

• Convalidato l’arresto di Angelika Hutter, la donna tedesca che ha travolto una nonna, un papà e il suo bimbo di 2 anni. Hutter è ricoverata in una clinica psichiatrica di Venezia per accertamenti

• Il processo a Grillo Jr. va avanti. Il giudice ha chiesto al Csm l’applicazione del giudice trasferito

• Caso camici, Fontana prosciolto anche in appello



• Wimbledon, Carlos Alcaraz ha buttato una secchiata d’acqua gelida addosso a Matteo Berrettini e ai sogni italiani vincendo 3-6 6-3 6-3 6-3

• Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto ad Andrea Agnelli un’inibizione di 16 mesi e una multa di 60mila euro per le manovre stipendi e partnership sospette

• È morto Michele Jocca, l’uomo che disegnò la segnaletica stradale italiana. Aveva 97 anni

Titoli

Corriere della Sera: La Nato verso una svolta

la Repubblica: La strage del clima

La Stampa: Bugie e omissioni, Santanchè appesa a un filo

Il Sole 24 Ore: Prestiti in calo, / le imprese / investono / con i depositi

Avvenire: Le ferite e le speranze / Il mondo nella Chiesa

Il Messaggero: Fisco, più tutele per chi paga

Il Giornale: I magistrati provocano / Il governo non ci casca

Leggo: L’Italia muore di caldo

Qn: Governo-magistrati, Sisto: «Ora tregua»

Il Fatto: Santanché: tutti in cassa e lei pagata da co.co.co

Libero: Nordio: basta politica / succube dei giudici

La Verità: Almeno cacciate i clandestini stupratori

Il Mattino: «Difesa, la Ue investa di più»

il Quotidiano del Sud: Fermate il Signor No Pichetto Fratin

il manifesto: Le sue prigioni

Domani: Meloni e il fortino della Lombardia / È ostaggio di La Russa e Santanché