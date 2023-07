21/07/2023 20:05:00

Lunedì 24 luglio 2023, a Marsala, alle ore 9.30, alla presenza del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, si terrà la cerimonia di intitolazione alla memoria del Prefetto Fulvio Sodano, che si è distinto particolarmente in questo territorio per l’impegno a difesa della legalità, di un bene confiscato sito in Piazza della Vittoria, destinato dal Comune ad ospitare il Centro socio-educativo “I Giusti di Sicilia”.

Il Centro ospita una raccolta di immagini e materiale multimediale relativa ad esponenti siciliani della società civile e delle istituzioni ed ha lo scopo di tenere vivo l'esempio di coloro che hanno vissuto nel rispetto delle regole morali e civili, segnando positivamente la storia siciliana e contribuendo all’affermazione dei valori di giustizia e legalità.

Alla cerimonia sarà presente anche il Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, Prefetto Bruno Corda, oltre alle autorità civili e militari della provincia.