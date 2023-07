La situazione: 86 roghi in Sicilia. Evacuato il "Cervello", concessionaria distrutta

25/07/2023 15:29:00

Sono 86 gli incendi in Sicilia, secondo i dati della sala operativa dei Vigili del fuoco aggiornati alle 12. Sono 5 ad Agrigento, 4 a Caltanissetta, 12 a Catania, 7 Enna, 17 a Messina, 26 a Palermo, uno a Ragusa, 8 a Siracusa e 6 Trapani. Le situazioni più critiche si registrano nelle provincie di Palermo, Trapani, Catania e Messina. Gli interventi di soccorso sono stati complessivamente 336 e ve ne sono 147 in coda. In supporto dei Vigili del fuoco operanti sull'Isola sono giunti in nottata colleghi dalla Campania, che stanno operando nel Messinese. In serata è atteso l'arrivo di rinforzi dal Lazio e dalla Toscana, che verranno dislocati rispettivamente nel Palermitano e nel Trapanese.

Rogo in collina, evacuato padiglione ospedale Palermo

I vigili del fuoco stanno evacuando il padiglione B dell'ospedale Cervello di Palermo che si trova sotto contrada Inserra, la collina alle porte del capoluogo che brucia da ore. L'aria nella zona è irrespirabile. I pompieri sono impegnati anche nelle operazioni di spegnimento dei roghi che minacciano l'ospedale. L'evacuazione si è resa necessaria per tutelare pazienti e personale costretti per ore a inalare il fumo sprigionatosi dal rogo vicino. Le fiamme comunque sarebbero state circoscritte e non ci sarebbero danni all'ospedale.

Concessionaria distrutta

Un incendio ha colpito la Nuova Sport Car, una concessionaria di automobili che si trova in via delle Industrie, tra Isola delle Femmine e Capaci, proprio a ridosso dell'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e, per sicurezza, per circa due ore sono state chiuse le carreggiate dell'autostrada in direzione Mazara e in direzione Palermo. la concessionaria ha subito gravi danni. Decine di auto sono state completamente inghiottite dalle fiamme. Anche la struttura e gli uffici sono andati distrutti.

Una nube nera si è alzata sopra Capaci intorno alle 10.30, probabilmente per la presenza di materiale plastico. Intorno alle 12 il rogo è stato domato e la situazione traffico è tornata sotto controllo. Anche l'autostrada è stata riaperta ma il traffico è ancora congestionato in entrambe le carreggiate.

300 milioni di euro

Gli incendi estivi sono costati alla Sicilia oltre 300 milioni di euro negli ultimi 12 anni, recando danni pesantissimi per il patrimonio ambientale, gli allevamenti, le aree rurali e turistiche”. Lo dice Giuseppe Pullara, segretario regionale e vice presidente nazionale di Conflavoro Pmi, citando dati del Corpo forestale. “Al di là della ripartizione regionale delle risorse destinate al piano nazionale incendi boschivi – spiega Pullara – il Pnrr in questo senso potrebbe rappresentare un’opportunità da cogliere, attraverso la destinazione di risorse per attuare misure straordinarie di contrasto agli incendi boschivi, in considerazione della relativa incidenza sul patrimonio, naturale ed economico, regionale. Un’azione di tal genere infatti sarebbe perfettamente in linea con una delle direttrici principali da realizzare nel quadro del Pnrr, che è la transizione ecologica”.