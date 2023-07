I fatti del 27 Luglio: cassa integrazione per il clima, i danni dei roghi in Sicilia, Santanchè salva

27/07/2023 07:03:00

Vediamo insieme i principali fatti di oggi, 27 Luglio, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Il Cdm ha approvato il decreto che facilita la cassa integrazione in caso di emergenza climatica. Stanziati 10 milioni per i turisti privi di copertura, 12 milioni per le alluvioni in Emilia, Marche e Toscana. Sale da 44 a 60 il numero dei musei, parchi archeologici e altri siti culturali statali dotati di autonomia speciale

• I danni dei roghi in Sicilia ammonterebbero ad almeno 60 milioni. Oggi l’informativa del ministro Musumeci

• Il governatore del Veneto Luca Zaia ha chiesto lo Stato di emergenza nazionale. A Milano sono caduti 400 alberi





• Sì della Camera alla maternità surrogata come reato universale. Il testo ora andrà al Senato

• Caso Santanchè, il Senato ha respinto con 111 no e 67 sì la mozione di sfiducia del M5s

• L’ex ministro Renato Brunetta è indagato per falso e finanziamento illecito ai partiti. Al centro del caso una compravendita di quote di una società. Lui dice che è tutto regolare

• La Russa, sulla vicenda del figlio, ha detto che non rifarebbe la dichiarazione che fece in sua difesa: «Non volevo attaccare la ragazza. Mi riferivo alla scelta del difensore di aspettare 40 giorni per presentare la denuncia»

• Kevin Spacey è innocente. È giudicato non colpevole di abusi e molestie sessuali ai danni di 4 uomini

• La Fed ha alzato i tassi di 25 punti base. Il costo ufficiale del credito per gli Stati Uniti sale al 5,25-5,50%

• Il promotore di giustizia vaticana Diddi ha chiesto 7 anni e 3 mesi per il cardinale Becciu per la disastrosa compravendita del palazzo londinese di Sloane Avenue

• Arrestato dopo 48 anni il killer della piccola Gretchen Harrison: è il prete che ne celebrò il funerale

• Il Ghana abolisce la pena di morte per reati comuni. Verrà giustiziato solo chi sarà giudicato colpevole di alto tradimento

• Il presidente della provincia autonoma di Trento vuole abbattere due lupi. Avrebbe ucciso 16 bovini e due asini

• Tripletta Italia nel fioretto femminile ai Mondiali di scherma: Alice Volpi ha vinto l’oro individuale, battendo Arianna Errigo. Bronzo a Martina Favaretto. Argento per Davide Di Veroli, sconfitto nella finale della spada per 14-10 dall’ungherese Mate Tamas Koch.

• Brutta giornata ai mondiali di nuoto di Fukuoka per l’Italia. Negli 800 stile Gregorio Paltrinieri non solo arrivato ultimo ma ha anche perso anche il record europeo. L’australiana Mollie O’Callaghan ha battuto lo storico primato di Federica Pellegrini. Ma lei è contenta perché aspetta una bambina

• È morta la cantante irlandese Sinéad O’Connor. Era diventata famosa negli anni 90 per la sua testa pelata e la cover di Prince Nothing compares 2 U



• È morto anche il reverendo William O’Malley, vero prete, che recitò nell’Esorcista (1973). Nel 2019 era stato accusato di aver molestato dei ragazzi. Aveva 91 anni

Titoli

Corriere della Sera: Clima estremo, le prime misure

la Repubblica: Fisco, Fmi boccia l’Italia

La Stampa: Migranti, stop al piano Ue / Meloni rivede la Bossi - Fini

Il Sole 24 Ore: L’emergenza maltempo mette a rischio / anche i lavori per il Superbonus

Avvenire: Bimbi, no all’affitto

Il Messaggero: Autonomia, stop al Senato

Il Giornale: Italia da salvare

Leggo: «Un piano di prevenzione»

Qn: Il prezzo dei disastri: 35 miliardi di euro

Il Fatto: Santanché: 6 balle in 5 minuti

Libero: Saviano vittima della sua arroganza

La Verità: Per il terrorismo climatico / arruolano anche i piromani

Il Mattino: Autonomia, ribaltone al Senato

il Quotidiano del Sud: Rifate lo Stato

il manifesto: Fratellini d’Italia

Domani: «Una giornata bellissima» / La destra salva Santanché / A costo di perdere la faccia