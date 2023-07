I fatti del 28 Luglio: Meloni alla Casa Bianca, cambia il Pnrr, il Luglio più caldo di sempre

28/07/2023 07:03:00

Vediamo insieme i principali fatti di oggi, 28 Luglio 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.



• Giorgia Meloni è stata ricevuta nello Studio Ovale. La Casa Bianca sta facendo pressioni sulla Meloni perché l’Italia abbandoni la Via della Seta. Il bilaterale è durato un’ora e quaranta. Alla fine, Biden ha dichiarato: «Siamo diventati amici»

• Arriva il nuovo Pnrr: 155 pagine, 144 modifiche, nove le misure per 15,9 miliardi di euro





• Alla cerimonia del Ventaglio il presidente Mattarella parla di tutto: Pnrr, Giustizia, toghe, libertà di stampa e cambiamento climatico

• A livello mondiale, questo potrebbe essere il luglio più caldo di sempre. La temperatura media globale per i primi 23 giorni di luglio è stata di 16,95 gradi

• Salario minimo, la maggioranza chiede sessanta giorni per formulare una controproposta. Le opposizioni non vogliono un rinvio

• Caso Open, la Corte costituzionale dà ragione a Matteo Renzi. I pm fiorentini non avrebbero potuto usare messaggi mail e mail e Whats App «senza preventiva autorizzazione del Senato»

• Rai, la presidente Marinella Soldi è intervenuta in difesa di Saviano sbattuto fuori dai palinsesti: «Auspicherei un supplemento di riflessione interna»

• Putin, che non ha rinnovato l’accordo sul grano, ora vuole dare il grano gratis ai Paesi africani

• La Bce rialza i tassi di un quarto di punti per la nona volta di seguito. Ora il tasso principale di rifinanziamento per le banche è al 4,25%, quello sui depositi della liquidità delle banche stesse presso la Bce è al 3,75%

• La polizia britannica ha riferito che Sinéad O’Connor è stata trovata priva di sensi nella sua casa di Londra

• I funerali di Chiara Rossetti, l’ultimo saluto ad Andrea Purgatori

• Omicidio Gelsomina Verde: altri due arresti, dopo 19 anni. La ragazza, 22 anni, morì nel 2004 dopo essere stata sequestrata, torturata, uccisa con tre colpi di pistola alla testa e data alle fiamme da un commando camorristico





• Il fiorettista Tommaso Marini ha conquistato l’oro battendo l’americano Nick Itkin 15-13

• L’ucraina Olga Kharlan ha battuto la russa Anna Smirnova nei trentaduesimi della sciabola femminile con il punteggio di 15-7. Poi però è stata squalificata perché ha rifiutato di dare la mano all’avversaria al termine dell’incontro

Titoli

Corriere della Sera: Clima, sferzata di Mattarella

la Repubblica: Pnrr, i tagli all’ambiente

La Stampa: Disastri ambientali fuori dal Pnrr

Il Sole 24 Ore: Il nuovo Pnrr: cambiano 144 obiettivi / Via dal Piano progetti per 16 miliardi

Avvenire: Le armi e il pane

Il Messaggero: Meloni in Usa: «Legame stretto»

Il Giornale: Rivoluzione Pnrr

Leggo: «Un piano di prevenzione»

Qn: Mattarella sul clima: siamo in ritardo

Il Fatto: Ideona: tagliano i fondi contro dissesto e povertà

Libero: OH YES! / Giorgia da Biden / Avanti insieme

La Verità: Gli editti di re Mattarella: vietato discutere e indagare

Il Mattino: «Noi e gli Usa, legami forti»

il Quotidiano del Sud: La rivoluzione collettiva di testa e di azione del Pnrr

il manifesto: Aria fritta

Domani: No ai negazionisti del clima / e alla commissione Covid / Mattarella contro la destra