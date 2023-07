Una mappa con le persone più famose di ogni città. E per Marsala c'è..

30/07/2023 08:34:00

Un geografo filandese ha realizzato una mappa interattiva con le persone più famose di ogni città.

E' un esperto designer e ha realizzato una mappa interattiva che mostra qual è la persona più famosa nata in praticamente ogni città del mondo.

Si è servito di uno studio piuttosto recente, realizzato da alcuni ricercatori di diverse università. Lo studio ha permesso di classificare le persone in base alla loro influenza e alla loro celebrità in diversi campi come la scienza, la politica, la cultura e lo sport.

La classificazione è basata sul numero di citazioni su Wikipedia nelle versioni in diverse lingue, il numero delle visualizzazioni delle biografie tra il 2015 e il 2018, la quantità di link esterni.

Il risultato di questo lavoro è questa mappa interattiva. Si possono esplorare tutti i paesi del mondo e, ingrandendo, curiosare al livello delle città fino ai piccoli comuni.

Insomma, è la classica cosa da fare sotto l'ombrellone (se proprio non ce la facciamo a posare lo smartphone neanche a mare). Abbiamo cercato la provincia di Trapani. Ebbene, il marsalese più famoso è Alborosie. Classe '77, è uno dei più famosi cantanti reggae al mondo, ed è nato proprio a Marsala. All'anagrafe si chiama Alberto D'Ascola. Ed è, secondo l'algoritmo, più famoso di un altro marsalese illustre nel mondo della musica, Ignazio Boschetto.

Se per Castelvetrano il personaggio più famoso nella storia è, ovviamente, Giovanni Gentile, come Zichichi per Erice, è curioso notare che a San Vito Lo Capo l'algoritmo piazza come celebrità l'ex parlamentare Maria Pia Castiglione.