01/08/2023 22:17:00

Per mezzora è rimasta riversa per terra, dolorante, in attesa che arrivasse una ambulanza del 118. Accanto a lei un "Angelo" venuto dalla Svizzera: una infermiera professionale in vacanza a Trapani. È stata lei a prendersi cura di una donna di 82 anni che, questa sera, uscendo da un negozio del centro storico è caduta procurandosi la sospetta frattura di una gamba. La donna è scivolata dalla pedana collocata all'ingresso dell'attività commerciale di corso Vittorio Emanuele, di fronte all'ufficio postale.

Caduta rovinosamente sull'asfalto non aveva più la forza di rialzarsi, lamentando un forte dolore alla gamba. In suo soccorso è intervenuta l'infermiera in vacanza a Trapani mentre le due ragazze che lavorano nel negozio hanno composto il numero di emergenza per richiedere una ambulanza. La turista si è prodigata in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Si è sincerata sulle condizioni della donna. L'ha rassicurata. L'ha rincuorata, tenendola per mano e facendo aria con un ventaglio. Parlando un italiano stentato le ha fatto tante domande per distrarla. E quando finalmente sono giunti gli operatori del 118, l'infermiera li ha aiutati a sistemare l' anziana sulla lettiga. Prima che l'ambulanza andasse via ha abbracciato la donna, facendole ancora una volta coraggio. Welcome to Trapani "Angelo senza camice" perché in tenuta di mare.