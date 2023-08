Schifani ha ringraziato ancora una volta Salvini: "La Sicilia non lo dimenticherà"

04/08/2023 07:25:00

Lo ha fatto di nuovo. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso parole di ammirazione e stima per Matteo Salvini. E' la terza volta in pochi giorni. Sembra quasi che lo prenda in giro, ma nei modi barocchi di intendere la politica dell'anziano presidente della Regione, in realtà. è un modo per suggellare un'alleanza. Schifani e Salvini, insomma, ormai sono una cosa sola.

Ieri, Schifani ha tirato fuori Salvini durante la visita all'aeroporto di Fontanarossa, nel caos dopo gli incendi dei giorni scorsi. “Ringrazio il ministro dei Trasporti. La Sicilia non ha mai avuto un ministro dei Trasporti così vicino alle esigenze del nostro territorio. Salvini è un ministro che la Sicilia non può dimenticare. Partendo dal come si sta interessando e battendo per la realizzazione del ponte sullo Stretto, noi ribadisco, su questo, nei limiti delle disponibilità, faremo la nostra parte“

Tra l'altro, vale sempre il non detto. Perchè tutti questi ringraziamenti fuori luogo sono in realtà pietre lanciate contro Nello Musumeci, ministro siciliano del governo, responsabile della Protezione Civile, e predecessore di Schifani. I rapporti tra i due non sono stati mai così pessimi come in questi giorni.