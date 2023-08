Sicilia, la guerra dei manager per la sanità

06/08/2023 06:00:00

E' partita la grande guerra in Sicilia per la nomina dei manager della sanità. E non mancano i colpi di scena, dato che è stato pubblicato un primo elenco di "idonei", senza che però nessuno, da Schifani in giù, ne sapesse nulla. Da ieri circola il documento con la lista, in ordine alfabetico, dei 49 nominativi ritenuti idonei a ricoprire la carica di direttore generale nella sanità siciliana. Professionisti di spicco, che sarebbero stati selezionati dalla commissione del concorso per individuare figure dirigenziali in 19 aziende sanitarie dell'Isola, cui avevano partecipato 102 candidati.

Alcuni nomi sono noti alla sanità trapanese: l'ex manager De Nicola, attuale manager del Garibaldi di Catania. L'attuale commissario dell'Asp di Trapani, Vincenzo Spera, e l'ex commissario Paolo Zappalà, che è indagato per una vicenda che riguarda gli appalti dell'Asp di Pescara e che abbiamo ricostruito su Tp24 (a Novembre inizierà il processo.

L’elenco è in ordine alfabetico e inizia con Angelo Aliquò, da poche ore nuovo direttore generale dello Spallanzani, già ai vertici della Seus e commissario dell’Asp di Ragusa. Segue Giuseppe Alongi, manager dell’Ismett. Ecco l’elenco completo con la qualifica: Mario Nicola Francesco Alparone, direttore generale dell’Azienda sanitaria del Garda; Vincenzo Barone, direttore amministrativo del Civico di Palermo; Giampiero Bonaccorsi, già manager del Cannizzaro di Catania; Alessandro Caltagirone, direttore generale dell’Asp di Caltanissetta; Giuseppe Capodieci, direttore del dipartimento di Scienze radiologiche dell’Asp di Siracusa; Gabriele Ciaccio, direttore amministrativo dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia; Roberto Colletti, direttore generale del Civico di Palermo; Maria Felicita Crupi, direttore amministrativo dell’Irccs Centro neurolesi Bonino Pulejo di Messina e Ferdinando Croce.

Ancora: Giuseppe Cuccì, direttore del dipartimento di salute mentale dell’Asp di Enna; Giuseppe De Filippis, direttore sanitario del Besta di Milano; Massimo De Fino, direttore del distretto sanitario di Lauria; Fabrizio De Nicola, manager del Garibaldi di Catania; Fabrizio Di Bella, direttore amministrativo del Villa Sofia – Cervello; Giuseppe Di Bella, già direttore amministrativo dell’Asp di Siracusa; Catena Di Blasi, dirigente amministrativo dell’Asp Messina; Francesca Di Gaudio, dirigente sanitario chimico del Paolo Giaccone di Palermo; Loredana Di Salvo, direttore delle risorse umane, Asp di Agrigento; Antonella Di Stefano, dirigente amministrativo dell’assessorato regionale alla Sanità; Giuseppe Drago, già manager dell’Asp di Ragusa; Raffaele Elia, dirigente dell’Asp di Caltanissetta.

Ancora: Daniela Faraoni, commissario straordinario dell’Asp di Palermo; Salvatore Lucio Ficarra, direttore amministrativo dell’Asp di Enna; Alberto Firenze, dirigente del Paolo Giaccone di Palermo; Oreste Florenzano, direttore delle risorse umane del Pascale di Napoli; Rosario Fresta, direttore degli affari generali dell’Asp di Catania; Maria Grazia Furnari, dirigente della pianificazione strategica del Civico di Palermo; Giuseppe Giammanco, direttore medico di presidio del Garibaldi di Catania; Salvatore Emanuele Giuffrida, direttore sanitario del Cannizzaro di Catania; Armando Gozzini, direttore generale del Circolo di Busto Arsizio; Antonino Zagari, dirigente amministrativo del’Asl Monza e Brianza.

Infine: Francesco Iudica, coordinatore amministrativo del distretto integrato del Calatino; Giuseppe Senzio Laganga, commissario straordinario del Martino di Messina; Maurizio Lanza, manager dell’Asp di Catania; Giovanni La Valle, direttore sanitario dell’Asp Torino 4; Antonio Lazzara, direttore sanitario del San Marco di Catania; Alessandro Mazzara, direttore delle risorse umane dell’Asp di Caltanissetta; Walter Messina, commissario straordinario del Villa Sofia – Cervello di Palermo; Maurizio Montalbano, direttore sanitario dell’Asp di Palermo; Rosanna Oliva, dirigente amministrativo dell’Asp di Trapani; Francesco Patanè, noto primario del Papardo di Messina; Giuseppe Rao, direttore del DSM Messina Nord; Giorgio Giulio Santonocito, direttore generale dell’Asl Roma 5; Vincenzo Spera, direttore affari generali del Civico di Palermo; Salvatore Iacolino, direttore del dipartimento di Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute; Paolo Zappalà, dirigente amministrativo del Gemelli di Roma; Mario Carmelo Zappia, commissario dell’Asp di Agrigento.

COMMISSIONE. Il presidente della commissione Salute all’Assemblea Regionale Siciliana, Giuseppe Laccoto, al termine di un confronto straordinario e informale con i componenti, ha convocato i lavori della Commissione per mercoledì prossimo, 9 agosto alle ore 11. All’ordine del giorno un approfondimento sulla procedura di selezione dei professionisti idonei al conferimento degli incarichi di Direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale e sulla relativa adozione dell’elenco di idonei, in conformità alla normativa nazionale. Ai lavori della Commissione sono stati invitati per un confronto l’assessore regionale Giovanna Volo, il dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica Salvatore Iacolino e il dirigente generale dell’Ufficio legislativo e legale Giovanni Bologna.

SCHIFANI. «La Presidenza della Regione non dispone dell'elenco dei candidati idonei alla nomina a manager di aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche siciliane». Lo afferma il presidente della Regione, Renato Schifani, dopo la pubblicazione di notizie di stampa relative alla conclusione della selezione avviata all'inizio dell'anno. «La Commissione regionale per la selezione dei candidati – prosegue il presidente – infatti, non ha ancora comunicato la conclusione della procedura valutativa. Quando i relativi atti saranno sottoposti alla Presidenza, ci riserviamo di valutare la coerenza di questi ultimi con le prescrizioni previste dal bando, votato all’unanimità dalla giunta di governo, e dalla legge».

CATANIA. «Abbiamo avuto rassicurazioni dal presidente Schifani che ha preso le distanze da chi, in maniera incomprensibile, ha reso pubblici gli elenchi degli idonei a direttore generale delle Asp siciliane, ancor prima di essere trasmessi alla Presidenza della Regione». È quanto afferma il deputato regionale Nicolò Catania a nome del gruppo FdI all’Ars, d’intesa coi coordinatori regionali del partito Giampiero Cannella e Salvo Pogliese. Catania ha sentito al telefono il presidente della Regione Renato Schifani. «Raccomandiamo, comunque, al presidente della Regione di vigilare attentamente su tutte le procedure di selezione per le nomine; che un elenco di nomi circoli ancor prima che l’iter si sia concluso, è cosa gravissima. Confidiamo, pertanto, nella sua alta vigilanza al fine di garantire trasparenza nelle procedure». L’onorevole Catania, a nome del gruppo, aggiunge: «Non possono esistere candidati idonei di serie A e di serie B, ma tutti coloro che sono stati idonei devono essere potenzialmente nominabili, e su questo il presidente della Regione da buon giurista concorda perfettamente. Chiediamo fermamente trasparenza su un tema delicato come la sanità, per non correre il rischio di restaurazione di vecchi metodi della mala politica, che con tanta fatica sono stati tenuti fuori dai palazzi e che Fratelli d’Italia ripugna fermamente». Vecchi metodi della mala politica che però, magari a Catania non l'hanno spiegato, appartengono a chi ha fatto il bello e il cattivo tempo per quasi mezzo secolo nella sanità siciliana, cioè la stessa coalizione di Catania e Schifani...

DE LUCA. “All'elenco degli idonei per il concorso che stabilirà chi dovrà guidare le aziende della sanità siciliana c'è solo un commento da fare, sta per ripartire la giostra della lottizzazione. E finché la politica, non ci stancheremo mai di dirlo, non la smetterà di farla da padrone in questo mondo, avremo un sistema sanitario pessimo come quello attuale. Se si vuole veramente cambiare qualcosa, la politica deve essere messa fuori dalla sanità”. Lo afferma il capogruppo del M5S all'Ars e componente della commissione Salute di palazzo dei Normanni, Antonio De Luca. “Tra l'altro – conclude De Luca – anche la procedura adottata non è la più ortodossa, La notizia di questi due elenchi ha colto di sorpresa la stessa commissione, che ha deciso di riunirsi mercoledì prossimo, invitando il governo, per vedere chiaro sulla vicenda”.