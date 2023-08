Spettacoli: musica ad Erice, Sollima a Segesta 

13/08/2023 09:50:00

La rassegna "Erice è Musica 2023", curata dagli Amici della Musica di Palermo ed inserita nel programma di Erice Estate prende il via. Oggi domenica 13 agosto, alle 21.00 in Piazzetta San Giuliano, sarà allietata dalle esibizioni del Randisi&Worker Lounge Trio con un repertorio eclettico, dai celebri standard jazz americani alle melodie di Frank Sinatra, Jobim e Cole Porter. Un'esperienza musicale arricchita da Fabrizio Giambanco alla batteria. Lunedì 14 agosto, presso l'Istituto Wigner-San Francesco alle 21.00, ad esibirsi sarà la pianista e compositrice di fama internazionale Rita Marcotulli con "Piano solo”. Con uno stile unico e influenze che spaziano dalla musica brasiliana all'africana e all'indiana, il concerto sarà un tour musicale intimo. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

SEGESTA. Ultimi posti disponibili online per il concerto “Giovanni Sollima Band” che si terrà domenica 13 agosto alle ore 21.30 al Tempio di Afrodite Urania a Segesta, nell’ambito del Segesta Teatro Festival, diretto da Claudio Collovà. Sono validi i biglietti già emessi per la data del 4 agosto, posticipata a causa del maltempo. Sollima, violoncellista di fama internazionale e compositore italiano tra i più eseguiti nel mondo, presenta per la seconda edizione del Festival una rara “reunion” della Giovanni Sollima Band, ensemble elettroacustico fondato durante il periodo newyorkese tra la fine degli anni ‘90 e il 2000, il cui nome è stato suggerito al musicista da Philip Glass.