Erice, bilancio e polemiche

15/08/2023 06:00:00

Non mancano le polemiche ad Erice per l'approvazione del bilancio.

"Giovedì pomeriggio è mancato il numero legale per l'approvazione del bilancio - spiega il presidente Nacci -. Nella seduta di prosecuzione il consiglio ha approvato il bilancio di previsione 2023. Presenti soltanto 8 consiglieri di maggioranza. L'opposizione non si è presentata. Non è mai successo che un bilancio venga approvato da così pochi consiglieri. Il confronto è sempre utile anche se poi non si vota favorevolmente l'atto deliberativo. Pazienza. Si perdono occasioni per dimostrare ai cittadini l'interessamento senza se e senza ma".



Il Consiglio comunale ha così approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e il D.U.P. - Documento Unico di Programmazione 2023/2025. I due strumenti finanziari erano stati approvati dalla Giunta comunale lo scorso 20 luglio.

«La notizia è certamente l'approvazione dei due strumenti finanziari in tempi più celeri rispetto al passato – commentano la sindaca Daniela Toscano e l'assessore con delega alle finanze, Pino Agliastro -. Il bilancio descrive un Ente sempre in buona salute, fatto non scontato, considerato il quadro complessivo degli enti locali che faticano a far quadrare i conti, e le decurtazioni dei trasferimenti statali e regionali che, nel nostro caso, ammontano a circa 500.000 euro complessivi».

«Lo scenario – aggiungono sindaca e assessore - è dunque quello di un Comune in salute, come lo è stato negli ultimi anni, d'altronde; un Comune che guarda al futuro con attenzione e fiducia, con tante opere e progetti in cantiere, altri in itinere, altri ancora in divenire, senza dimenticare naturalmente i servizi essenziali. Per quanto concerne il PNRR, Erice è presente e aderisce con progetti per quasi 10 milioni di euro che vanno nella direzione della salvaguardia del proprio patrimonio boschivo, dell'ambiente, della sentieristica nelle aree montane, dei Giardini del Balio e della realizzazione di servizi di digitalizzazione degli uffici, nonché dell'ampliamento delle proprie strutture scolastiche (realizzazione dell'asilo di C.da Pegno e di una mensa scolastica della scuola di Napola)».

«Il nostro ringraziamento – concludono - va dunque al segretario generale dott.ssa Caterina Pirrone, al collegio dei revisori dei conti, al presidente del Consiglio dott. Luigi Nacci ed ai consiglieri della maggioranza, considerata l'assenza in blocco di quelli di minoranza, ma soprattutto agli uffici, in particolare alla responsabile del settore 3° dott.ssa Antonella Cognata che ha raccolto con spirito di collaborazione la nostra istanza di anticipazione dei tempi di approvazione dei due strumenti finanziari. Ci auguriamo di fare ancora meglio negli anni a venire, così da poter pianificare nel migliore dei modi la gestione finanziaria del nostro Comune».