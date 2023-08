Marsala e la VI Rassegna ‘a Scurata: venerdì Carpe Diem in concerto, domenica i Kinisia Blues Band

17/08/2023 16:00:00

Si intitola “Abbassa la tua radio” il concerto che si terrà venerdì 18 agosto alle ore 19,30 nel teatro a mare “Pellegrino 1880”, nell’antica Salina Genna, all’interno della riserva naturale dello Stagnone.



Ottavo appuntamento della Rassegna “’a Scurata cunti e canti al calar del Sole” Memorial Enrico Russo, kermesse ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala - M.A.C, si tratta di uno spettacolo musicale dell’associazione “Carpe Diem” che ripoterà la platea nelle magiche sonorità degli anni compresi tra il 1930 e il 1950 quando la radio era l’unico potente mezzo di comunicazione. Un’epoca densa di fermenti, a cavallo di una guerra mondiale, dove la parola era un mezzo potente e la musica l’unico svago, quasi una necessità in un tempo così incerto e difficile. “Abbiamo voluto dedicare il nostro concerto a questo periodo in cui aveva grandissima importanza la canzone, come forma d’arte – spiega il direttore musicale Fabio Gandolfo –. Quando ogni nota era pensata. Era il tempo delle grandi orchestre, dei grandi compositori e dell’accuratezza nella scelta delle parole. Il tempo dell’attenzione. Ma il nostro sarà un concerto leggero e divertente, dove non mancheranno brani come ‘In cerca di te’ e pezzi del Trio Lescano. Delle canzoni, non canzonette, come potrebbe sembrare, racconteremo retroscena ed aneddoti da cui emergerà il dipinto dell’Italia di allora, dove vigeva la censura eppure la voglia di vivere era veramente tanta”. Ad esibirsi saranno i musicisti: Fabio Gandolfo al pianoforte, Giacomo Bertuglia al contrabbasso, Gregorio Caimi alle chitarre, Dario Li Voti alla batteria, Marco Pizzo al sassofono e Roberta Caly, Giuseppe Li Causi, Lucrezia Benigno e Lea Pavia alla voce.

La rassegna “’a Scurata Cunti e Canti al Calar del Sole - Memorial Enrico Russo”, oltre al main sponsor Cantine Pellegrino da cui prende il nome di teatro, conta sul patrocinio del Comune di Marsala e dell’Assemblea regionale siciliana. Tra gli sponsor e partner dell’evento anche: Imera Imballaggi, Medipower, Zicaffé e We Love Marsala.



Questi gli altri spettacoli:



22 agosto Souvenir d’Italie Omaggio a Lelio Luttazzi - Gianluca Guidi con la Arco Big Band Orchestra - ore 19,30 e replica alle 21,30. Uno spettacolo-omaggio al più grande swinger e jazzista italiano: Lelio Luttazzi. A 100 anni dalla sua nascita, la Arco Big Band Orchestra, realizza uno show - narrazione musicale che, attraverso i suoi brani più famosi, ne descrive la personalità eclettica, di compositore minuzioso, attore, scrittore, cantante per caso e pianista per vocazione. Ospite d’eccezione Gianluca Guidi, che andrà in scena con la Arco Big Band Orchestra, raccontando aneddoti dei suoi genitori, Johnny Dorelli e Lauretta Masiero, nel ricordo di Luttazzi. Regia di Giacomo Frazzitta; arrangiamenti musicali di Dario Silvia e Aldo Bertolino; direzione d'orchestra di Bettina Gandolfo.





24 agosto “BACI” - Maurizio Mastrini International Tour 2023/24 - ore 19,30

Con il concerto “Baci” (dall’omonimo album uscito il 25 aprile) Maurizio Mastrini offre undici brani eseguiti dalle sue mani sapienti al pianoforte con il quartetto d’archi: Mauro Vultaggio al violino, Vita Anastasi al secondo violino, Anna Sedita alla viola e Enzo Toscano al violoncello. Lo stile compositivo è colto e al tempo stesso emozionale ed immediato, capace di sprigionare tutta l’anima romantica e delicata delle composizioni del Maestro la cui vita creativa musicale ha l'intento, nelle sue composizioni, di trasmettere emozioni "incontaminate".



29 agosto “Ritratti” di Tony Canto e Giuseppe Milici - ore 19,30

Tony Canto e Giuseppe Milici, dopo aver collaborato e calcato i palchi più prestigiosi al fianco di artisti di spessore internazionale, arrivano con “Ritratti” alla Salina Genna di Marsala. Un vero e proprio inno all’amore per il jazz e la bossa nova, basato su composizioni originali. Tony Canto ha pubblicato cinque album come cantautore ed è stato produttore artistico e arrangiatore di Mannarino e di Mario Venuti. Giuseppe Milici, ha collaborato con artisti come Peter Cincotti, Fabio Concato, Gianni Morandi, Toots Thielemans, Gino Paoli.



1 settembre “Canti Briganti” MARIO INCUDINE - EUGENIO BENNATO - ore 19,00 -replica alle 21,00

L'epopea dei “perdenti” che la narrazione dei vincitori ha sempre tenuto nascosta e silente. Con “Canti Briganti” Eugenio Bennato e Mario Incudine realizzano un concerto “rivelante” sul fenomeno del Brigantaggio, dove protagoniste sono figure che la storia ufficiale non racconterebbe mai. Una letteratura minore degli eventi tra ‘800 e ‘900 in cui il brigantaggio fu la risposta violenta alla politica sbagliata del governo dopo l'unità d'Italia. Il tutto narrato in musica dalle voci di Bennato e Incudine, emblematiche dell’anima del sud.