Torna a Petrosino "Rockarossa Mediterranea"

17/08/2023 22:40:00

È stata la punta di diamante del panorama musicale della Petrosino degli anni novanta e oggi torna nuovamente di scena, dopo anni di stop, in piazza Biscione, ma in una veste rinnovata, spingendosi oltre quello spazio di musica alternativa che ne aveva caratterizzato gli esordi, e privilegiando la “nuova ondata” di musica rock tipicamente mediterranea, multietnica, siciliana e indipendente.

Grande attesa, dunque, per il “Rockarossa Mediterranea”, festival che negli anni duemila aveva ospitato artisti come Roy Paci, Paola Maugeri e la rock band Marta sui Tubi, fungendo da trampolino di lancio per gruppi musicali locali, e che oggi si apre a nuove sonorità, ad artisti del panorama indie siciliano che raccontano storie e luoghi attraverso sperimentazioni del linguaggio.

«Abbiamo voluto dare nuovamente vita ad uno spazio di espressione musicale completamente libero dalle mode e dallo Star System – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi – È una scommessa ardita, me ne rendo conto, ma anche, e direi soprattutto, questo devono fare i festival veri, andare oltre il mainstream e allargare i nostri spazi di ascolto facendoci abitare nuove e inedite sonorità».

«Crediamo nell’importanza di creare eventi che promuovano la condivisione e l’unità attraverso concerti e spettacoli – aggiunge l’assessora Caterina Marino – e siamo certi che questo festival potrà essere un’occasione in cui giovani e non possano riunirsi e condividere la loro passione per la musica. Ci auguriamo che questo festival, così pensato, possa essere partecipato ed apprezzato dal pubblico, che aspettiamo numeroso».

Il programma del festival prevede due giorni di eventi, il 18 e il 19 agosto, in piazza Biscione, a partire dalle ore 17.00, quando sarà trasmessa in diretta “Radio Rockarossa”, che animerà il pomeriggio con musica, interviste ai protagonisti e intrattenimento. Sul palco, a partire dalle ore 20.00, si esibiranno gruppi e artisti locali, insieme a nomi di fama nazionale: il 18 agosto Paola Consagra, Cico Messina, Nicolò Carnesi e DJ set El Deportivo Cuenca; il 19 agosto, Leo De Santi, Warco e Alessio Bondì.

Partner del festival sarà l’associazione Plastic Free Odv Onlus, in un’ottica di salvaguardia degli spazi impegnati durante la manifestazione contro l’abbandono di plastica in strada, in spiaggia e in mare.