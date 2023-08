18/08/2023 17:35:00

Sono quattro le persone rimaste ferite nell'incidente avvenuto sulla provinciale per San Vito Lo Capo, nei pressi dell'uscita per Baia Santa Marghertia.

A scontrarsi frontalmente due auto, una proveniente da San Vito e una da Castelluzzo. Escoriazioni e ferite, fortunatamente leggere, per le persone coinvolte.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale, le ambulanze del 118 e gli operatori addetti alla pulizia e al ripristino delle carreggiate. Il traffico è rimasto bloccato per più di un'ora per permettere i soccorsi e per i rilievi.