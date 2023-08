Ryanair assume, le selezioni in Sicilia

18/08/2023 15:00:00

Ryanair ha annunciato l’organizzazione di due giorni di open day dedicati alla selezione di assistenti di volo presso le città siciliane di Palermo e Catania.

Requisiti Essenziali per i Candidati

I candidati interessati a questa opportunità devono soddisfare alcuni requisiti fondamentali. Devono essere maggiorenni e in possesso di un passaporto europeo o britannico. Inoltre, è richiesta una buona abilità natatoria, con la capacità di nuotare per 25 metri senza assistenza. La forma fisica adeguata e una fluente conoscenza dell’inglese sono ulteriori elementi necessari. L’altezza dei candidati dovrebbe variare tra 1.57 e 1.88 centimetri, con un peso proporzionato.



Formazione e Opportunità Future

I candidati selezionati avranno l’opportunità di partecipare a un corso di formazione specifico per assistenti di volo. Questo programma, che dura sei settimane, può essere svolto presso diverse sedi europee, inclusa l’Italia, a seconda della collaborazione con le aziende partner di Ryanair.

Alla fine del periodo di formazione, gli studenti affronteranno esami finali che culmineranno con il conseguimento della certificazione di assistente di volo.

Date e Collaborazione con Crewlink

Le selezioni si terranno mercoledì 23 agosto presso il Best Western Hotel Mediterraneo di Catania e giovedì 24 agosto presso l’Ibis Styles a Palermo. Questo evento è realizzato in collaborazione con Crewlink, un’azienda specializzata nel reclutamento di assistenti di volo. Crewlink è anche il partner ufficiale di reclutamento all’interno del gruppo Ryanair Holdings PLC, che comprende Ryanair DAC, Ryanair UK, Buzz, Laudamotion e Malta Air.

Come Candidarsi

Per partecipare al processo di selezione, i candidati devono visitare il sito ufficiale di Ryanair e accedere alla pagina dedicata alle posizioni aperte. Dopo aver selezionato “Cabin Crew” e “Italy” dal menu a tendina, potranno registrarsi all’annuncio corrispondente.