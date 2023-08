Weekend di gran caldo in Sicilia. Ma la prossima settimana arriva "Poppea"

18/08/2023 09:44:00

Potrebbe essere l'ultimo fine settimana estivo, di gran caldo, in Sicilia, quello che sta cominciando. Con temperature abbastanza alte, tra 30 e 35 gradi. Tornano i bollini gialli a Palermo, Catania e Messina. “Colpa” dell’anticiclone Nerone che ancora per qualche giorno interesserà l'isola. Anticiclone che subirà un graduale indebolimento a partire dalla giornata di domenica per l'arrivo correnti fresche in quota dai Balcani.

Il caldo non mollerà molto la presa almeno fino al 25 quando arriverà anche in Sicilia "Poppea", la perturbazione atlantica che potrebbe portare a un calo termico anche di 10 gradi con piogge e temporali. E sancire la fine del gran caldo, con un settembre ancora tutto da decifrare.