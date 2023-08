Giovedì a Calatafimi la notte del reggae

19/08/2023 18:15:00

Giovedì 24 agosto a Calatafimi – Segesta (Piazza Nicolò Mazzara - ore 22,00 – ingresso libero) si terrà l’11esima edizione del KALATAREGGAENIGHT, festival che nasce dall'esigenza di dare il giusto spazio alla musica alternativa e indipendente siciliana. Organizzato e promosso, sin dalla sua prima edizione, dalla band siciliana SHAKALAB e da "IL CHIOSCO ", storico pub di Calatafimi Segesta, il KALATAREGGAENIGHT è diventato ormai un appuntamento fisso per gli amanti della musica reggae e non solo. Ci saranno tanti ospiti ad alternarsi sul palco REEKNOW, INOKI, SHAKALAB, DJ YANEZ e tantissimi altri artisti ed amici

Shakalab è un collettivo reggae/hip hop formato da 4 cantanti: Jahmento, Lorrè, Br1 e Marcolizzo. Hanno saputo, sin dall’inizio del progetto Shakalab, portare la loro energia riempiendo piazze e club, in un raggio d’azione che ha colpito tutto lo stivale così da diventare in pochi anni un punto di riferimento musicale per tantissime persone. Durante tutto il 2020 hanno deciso di lavorare al loro quarto album ‘Dieci’, pubblicato il 25 giugno 2021, realizzato per festeggiare il decennale della band, con la partecipazione di numerosi artisti italiani (Vacca, L’Elfo, Sud Sound System ed Inoki e tanti altri) ed internazionali (Alborosie, Dub FX e General Levy). La scorsa estate ha fatto il loro esordio ufficiale sul mitico LION STAGE del Rototom Sunsplash a Benicassim, considerato il festival più importante nel suo genere in Europa. È del 2 giugno l’ultima release, insieme a Mellow Mood e Pricevibe è uscito il brano re-edit di ONE - https://open.spotify.com/track/2ELdhmgz8IlWYV6LQYwv3x?si=57825f664bdf41c1

Inoki Ness aka Fabiano Ballarin (Roma, 2 ottobre 1979), è un rapper e writer italiano. Il suo nickname “Inoki” deriva dalla sua vecchia tag “Enok” ispirata all’apocrifo personaggio dell’antico testamento Enoch; Ki simboleggia nella cultura orientale l’energia, mentre “Ness” simboleggia in lingua araba la collettività e in lingua inglese l’espansione. A Bologna, sua città adottiva, il primo sodalizio con il breaker e rapper Gianni KG ed il writer Paniko. Con loro costituisce la Porzione Massiccia Crew (PMC), collettivo hip hop bolognese che raccoglie un buon numero di artisti. Dopo aver stretto i rapporti con il rapper Joe Cassano forma con lui la Flick Flack Mobb. A distanza di poco tempo entra anche nella crew Next Level Entertainment del breaker The

NextOne. Nel 1998 partecipa al brano “Giorno e Notte”, con cui si fa notare a livello nazionale. Il brano verrà inserito all’interno dell’LP postumo di Joe, “Dio Lodato”, e in “Novecinquanta”, compilation di Fritz Da Cat del 1999. Nel 2001 esce “5° Dan” primo album autoprodotto che firma con il nome di Inokines; a gran parte delle canzoni partecipa anche la PMC. Il prodotto riscuote un buon successo underground. Inoki può vantare diverse collaborazioni con artisti anche internazionali. Dopo il successo del 2theBeat (2003), conduce il programma su Rai3 “Hip Hop Generation” e recita nella serie TV L’ispettore Coliandro. Nel 2005 esce “Fabiano detto Inoki”, secondo album solista di Inoki, contenente pezzi raccolti tra il 2003 e il 2005, seguito a breve distanza di tempo da The Newkingztape, album ricco di partecipazioni e composto da ben 29 tracce. Ad ottobre 2006 viene resa nota la firma dell’MC bolognese per Warner Music. Nel febbraio 2007 esce il terzo album di Inoki, “Nobiltà di Strada”, che riscuote successo a livello nazionale, anche grazie all’aiuto dell’emittente televisiva MTV, che lo elegge “Scommessa MTV del 2007”. Durante il 2011 Fabiano partecipa all’album “Profondo Rosso” e al tour degli Assalti Frontali. Nel 2011 esce anche il mixtape “Flusso di Coscienza”, disco autoprodotto dalla sua nuova etichetta discografica, la street label Rap Pirata. L’album viene distribuito solo ai suoi live e via e-mail al costo di 5 euro. Questo non impedisce al disco di superare le 3000 copie. Il 31 luglio 2012 Inoki anticipa l’uscita del suo nuovo album “L’Antidoto”, e pubblica su YouTube il brano “Siamo Uno”. Il 13 febbraio 2014 esce l’album “L’Antidoto” composto da 12 canzoni, in uscita per l’etichetta Rap Pirata/Bonnot Music e distribuito da Goodfellas. Nel 2016 pubblica il mixtape autoprodotto “Basso Profilo-The Mixtape”, ricco di collaborazioni nazionali. Nello stesso anno annuncia l’uscita dell’album del gruppo “Call2Play”, formato da Inoki stesso, Mad Dopa e il produttore Fabio Musta, realizzato sotto la supervisione artistica del noto rapper Caparezza. Il 13 marzo 2020 Inoki firma un contratto discografico con l’etichetta indipendente milanese Asian Fake e nel 2021 esce il suo quinto album, “Medioego”, distribuito da Sony Music, caratterizzato dalla presenza di vari artisti appartenenti alla scena hip hop e non, come Salmo, Tedua, Noemi e Crookers. Alla fine di marzo 2021 esce il singolo ‘Parasite’ con Shakalab e Sud Sound System. Il 25 novembre 2022 esce "4 Mani", EP di cui DJ Shocca ha curato interamente le produzioni.

DJ YANEZ, classe 89, nato e cresciuto nell’ entroterra siciliano, comincia la sua carriera da disk jockey fin dalla tenera di età 13 anni. Esplora vari generi musicali ponendo particolare attenzione per la perfezione tecnica e stilistica. Influenzato da generi poco convenzionali come hip hop, r&b, e dancehall, si perfeziona nelle tecniche di scratch e turntablism, peculiari della cultura underground americana. Da anni è diventato il dj ufficiale degli SHAKALAB. Ha calcato anche diversi palchi internazionali, come quello dell’Hard Rock Cafè di Nabq a Sharm el Sheik (Egitto), quello del Fabrique di Milano, quello del Muevelo a Bamberg (Germania) e quello del Brixton Jamm di Londra. La sua presenza scenica e le sue doti musicali e tecniche si uniscono dando vita ad esibizioni poliedriche, musicalmente trasversali e condite da particolari sonori sicuramente non banali.