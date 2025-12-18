Pierpaolo Petta e l’Orchestra Sicelides Musae omaggiano Piazzolla a Marsala

18/12/2025 12:09:00

Il Teatro Comunale Eliodoro Sollima si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven.

Domenica 21 dicembre, con inizio alle ore 18.00, Marsala sarà attraversata dalle atmosfere intense del Nuevo Tango con il concerto-omaggio ad Astor Piazzolla affidato al fisarmonicista Pierpaolo Petta e all’Orchestra da Camera Sicelides Musae, diretti dal maestro Gioacchino Zimmardi.

La serata, sostenuta dai patrocini del Ministero della Cultura, dell’Assessorato Regionale Sport Turismo e Spettacolo e del Comune di Marsala, rappresenta un momento centrale del cartellone curato dall’Accademia Beethoven, che da anni propone al pubblico un percorso di qualità tra grandi repertori e progetti originali.

In programma un viaggio sonoro che attraversa i titoli più emblematici del compositore argentino: da Ave Maria a Violentango, passando per Meditango, Vuelvo al Sur ed Escualo. Il concerto punta a restituire tutta la tensione narrativa del tango contemporaneo, dove il respiro degli archi si intreccia con la voce della fisarmonica in un dialogo continuo di ritmo e lirismo.

Il momento più emotivo arriverà con Oblivion e Adios Nonino, pagine capaci di condensare malinconia e slancio vitale, prima di aprire la serata a nuove traiettorie con Tango pour Claude di Richard Galliano e con Milongon, composto dallo stesso Petta. Chiusura affidata alla spinta irresistibile di Libertango, un finale che promette energia e applausi.

A margine dell’appuntamento, il presidente dell’Accademia Beethoven Giuseppe Lo Cicero ha ricordato anche il tradizionale Concerto di Capodanno in programma il 3 gennaio al Teatro Impero, annunciando un organico imponente con 55 maestri, soprano, tenore, direttore d’orchestra e corpo di ballo in abiti d’epoca.

Info biglietti (Concerto di Capodanno): biglietteria presso I Viaggi dello Stagno (via dei Mille), su Tickettando oppure al numero 320 6905330.



