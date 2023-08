Gli eventi del fine settimana, da Trapani a Selinunte: lirica, musica leggera, teatro, disco

19/08/2023 06:00:00

Sono tanti gli eventi culturali che caratterizzeranno le serate del fine settimana in provincia di Trapani. Dalla musica lirica della Boheme a Trapani a quella leggera di Roy Paci e gli Ottoni Animati a Marsala, e poi il Festival della Bellezza a Gibellina ed Erice, il Teatro a Segesta e Selinunte, la discomusic a San Vito Lo Capo con DJ Fargetta.

Ecco gli eventi del fine settimana:

Trapani - Nell’ormai consolidato appuntamento con la stagione lirica del Luglio Musicale Trapanese con la direzione artistica del Maestro Walter Roccaro, andrà in scena il 20 e 22 agosto, alle ore 21.00, al Teatro Giuseppe Di Stefano, a Trapani, l’opera lirica “La Bohème” di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, per la regia di Renato Bonajuto. Ambientata nel pittoresco contesto bohémien del XIX secolo a Parigi. L’opera è diretta da Carlo Goldstein alla guida dell’Orchestra e del Coro del Luglio Musicale Trapanese. Maestro del Coro è Fabio Modica, mentre il Coro di Voci Bianche del Luglio Musicale Trapanese è diretto da Anna Lisa Braschi. Le scene e i costumi di questo nuovo allestimento del Luglio Musicale Trapanese sono di Danilo Coppola, le luci di Giuseppe Saccaro. Ad interpretare Mimì sarà Desirée Rancatore, Francesca Benitez darà volto e voce a Musetta, Mario Rojas vestirà i panni di Rodolfo e Andrea Vincenzo Bonsignore quelli di Marcello. Nel cast anche Paolo Ingrasciotta (Schaunard), Antonio De Gobbi (Colline), Mariano Orozco (Benoit/Alcindoro), Flavio D'Ambra (Parpignol), Giuseppe Grassadonia (Un venditore), Enrico Caruso (Sergente dei doganieri), Gaspare Provenzano (Un doganiere).

Il 19 agosto alle ore 21.00, nel suggestivo Chiostro di San Domenico a Trapani, il concerto unico nel suo genere "Un pensiero triste che si balla" porterà sul palco due talenti musicali del territorio: Pietro Maria Cintura alla chitarra e Marco Gerolin alla fisarmonica. Gli artisti renderanno omaggio al grande compositore Astor Piazzolla, regalando al pubblico una performance di grande fascino. Pietro Maria Cintura, è un giovane chitarrista formatosi presso il Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani e il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma. Il fisarmonicista Marco Gerolin ha coltivato la sua passione per la musica sin da giovane ed è attualmente allievo del Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma. Entrambi i musicisti hanno già conseguito premi e riconoscimenti in concorsi internazionali in Italia e all'estero.

MARSALA - Roy Paci e gli Ottoni Animati si esibiranno in concerto sabato 19 agosto in Piazza della Vittoria (Porta Nuova). Roy Paci e gli Ottoni animati sono carichissimi e pronti a far vivere un concerto indimenticabile

di “Toda joia toda beleza”. Il concerto a Marsala fa parte del “Viva la banda” tour che ha già toccato le più importanti città siciliane. Roy Paci, trombettista e cantante siciliano che vanta collaborazioni con gli Africa Unite, Manu Chao, Vinicio Capossela, Ivano Fossati, Giorgio Conte, porta a Marsala un progetto originale in collaborazione gli Ottoni Animati, la marching band itinerante trapanese, un mix spontaneo ed esplosivo nato nel 2008 come risultato di una ricerca tra i suoni tipici della musica popolare siciliana e il folk internazionale. I musicisti sono pronti a far scatenare il pubblico con una ventata di sicilianità unita ai ritmi balkanici, arabici, indie e reggae. Domenica 20 agosto alle 19,30 andranno in scena i Kinisia Blues Band che presenteranno il loro nuovo disco “Underground”. Da sempre dediti alla ricerca e riproposizione della musica delle figure iconiche del blues mondiale, con il disco “Underground” i K.B.B., hanno deciso di omaggiare uno dei più grandi bluesman italiani, troppo presto dimenticato dai più a causa della sua prematura scomparsa. Roberto Ciotti, ha saputo essere interprete in una chiave fortemente innovativa, dell'evoluzione del blues dagli esordi sulle rive del delta del Missisipi fino ai giorni nostri. Per questo, da qualche anno, la band marsalese ha deciso di riscoprire e portare alla luce i più importanti successi del bluesman romano. “Il blues di Ciotti – dichiara il tastierista della band, Salvatore Sinatra - è contaminato da mille influenze musicali, compresa quella della migliore musica italiana, che l'autore romano è riuscito ad incanalare nella tradizione di un genere sempre fortemente identitario. Il blues di Ciotti è blues vero, musica che viene dall'anima e ha il sapore della maledizione che da sempre caratterizza i suoi principali interpreti. Eppure nelle note della sua chitarra e nelle modulazioni della sua voce c'è qualcosa che ricorda l'Italia. Un’Italia più vera e sommersa dove il buio dei locali fumosi delle città, degli incontri fugaci e della periferia urbana, prende il posto dell'aria che, nei primi del '900 si respirava nei Juke Joint del sud degli Stati Uniti”. Ad esibirsi saranno: Pasquale Nuccio: batteria, Diego Buffa: basso, Nino Casano e Gregorio Caimi: chitarre, Salvatore Sinatra: piano elettrico e Hammond, Pasquale Salerno.

MARSALA - sabato 19, al via la rassegna PASTORELLA MUSIC FEST, con eventi che fino al 27 agosto si svolgeranno nell'omonima . Tra gli ospiti, CRISTIANO MALGIOGLIO, LITTERIO, ALESSANDRO GANDOLFO, TRIKKE E DUE. Spazio anche alle degustazioni di tipicità (busiata, pane cunzato...), ai giochi di gruppo, a moda, musica e cabaret. Per il CINEMA SOTTO LE STELLE - Complesso San Pietro, ore 21:30 - questo fine settimana in programmazione sono SCORDATO (sabato 19), QUANDO (domenica 20).

"Festival della Bellezza" a Gibellina ed Erice - Sabato 19 agosto al Cretto di Burri con la lectio di Vittorio Sgarbi “Burri, Caravaggio, Fontana”, in cui il celebre critico d’arte mette in parallelo opere dei tre grandi artisti accumunate dalla potenza espressiva e la spiritualità, attraverso concetti, spazio, materia, memoria. Il 20 agosto Igor Sibaldi al Giardino del Balio a Erice racconta le assonanze nelle geniali intuizioni di Gesù e Einstein, il tempo oltre i confini tra fisica, metafisica e psicologia in frasi evangeliche e nella quarta dimensione.

PETROSINO - “Rockarossa Mediterranea” - È stata la punta di diamante del panorama musicale della Petrosino degli anni novanta e oggi torna nuovamente di scena, dopo anni di stop, in piazza Biscione, ma in una veste rinnovata, spingendosi oltre quello spazio di musica alternativa che ne aveva caratterizzato gli esordi, e privilegiando la “nuova ondata” di musica rock tipicamente mediterranea, multietnica, siciliana e - indipendente. Grande attesa, dunque, per il “Rockarossa Mediterranea”, festival che negli anni duemila aveva ospitato artisti come Roy Paci, Paola Maugeri e la rock band Marta sui Tubi, fungendo da trampolino di lancio per gruppi musicali locali, e che oggi si apre a nuove sonorità, ad artisti del panorama indie siciliano che raccontano storie e luoghi attraverso sperimentazioni del linguaggio. «Abbiamo voluto dare nuovamente vita ad uno spazio di espressione musicale completamente libero dalle mode e dallo Star System – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi – È una scommessa ardita, me ne rendo conto, ma anche, e direi soprattutto, questo devono fare i festival veri, andare oltre il mainstream e allargare i nostri spazi di ascolto facendoci abitare nuove e inedite sonorità». «Crediamo nell’importanza di creare eventi che promuovano la condivisione e l’unità attraverso concerti e spettacoli – aggiunge l’assessora Caterina Marino – e siamo certi che questo festival potrà essere un’occasione in cui giovani e non possano riunirsi e condividere la loro passione per la musica. Ci auguriamo che questo festival, così pensato, possa essere partecipato ed apprezzato dal pubblico, che aspettiamo numeroso». Il programma del festival prevede due giorni di eventi, il 18 e il 19 agosto, in piazza Biscione, a partire dalle ore 17.00, quando sarà trasmessa in diretta “Radio Rockarossa”, che animerà il pomeriggio con musica, interviste ai protagonisti e intrattenimento. Sul palco, a partire dalle ore 20.00, si esibiranno gruppi e artisti locali, insieme a nomi di fama nazionale: il 18 agosto Paola Consagra, Cico Messina, Nicolò Carnesi e DJ set El Deportivo Cuenca; il 19 agosto, Leo De Santi, Warco e Alessio Bondì.

MAZARA "Festa del Pane e della Pasta’. Fino a domenica 20 Agosto tre giorni ricchissimi di spettacoli, musiche, cultura e cibo. Saranno oltre 50 gli stands che si dislocheranno lungo le strade di Borgata Costiera, a Mazara del Vallo, tra hobbisti, artigiani e gli immancabili punti per degustare lo street food tipico siciliano.

“Sara un’esplosione di emozioni e di colori – ha dichiarato il patron dell’evento Francesco Foggia -. Quest’anno ci siamo superati, su un palcoscenico unico, si alterneranno momenti esilaranti, con i cabarettisti: I 4 Gusti, Alessandro Gandolfo e Massimo Spata e i ReSpinti, alla musica di Lidia Schillaci e la Summer Fest di Radio Time 90 e la The Vocal Academy, la danza, con le esibizioni delle scuole di ballo del territorio e non mancheranno i momenti dedicati alla cultura. Nel corso della tre giorni inoltre verranno consegnati i premi Internazionali Sulana D’Oro e la Dimensione del Tempo.”

La manifestazione è patrocinata dalla Regione Siciliana, l’Assemblea regionale Siciliana e il Comune di Mazara del Vallo, è organizzata dall’UNAC (Unione Nazionale Arma dei Carabinieri sezione di Mazara) con la collaborazione della locale sezione della Pro Loco e di associazioni di volontariato che in questi anni sono da sempre state vicine alla realizzazione della kermesse.

Si inizierà venerdì 18 agosto alle 18,00 con l’apertura degli stands della Mostra Mercato per proseguire fino a domenica 20 agosto con lo spettacolare PiroMusicale, i giochi pirotecnici a ritmo di musica. Saranno tre giorni pienissimi, con momenti carichi di emozioni e altri molto più leggeri e divertenti. A condurre la manifestazione Vittoria Abbenante con la collaborazione di Sonia Hamza. Per la VII edizione l’artista mazarese Gerry Bianco e gli ‘Scalmanati dell’Arte’ hanno ancor di più arricchito la Borgata con meravigliose opere scultoree e murarie. “Un evento – ha continuato Foggia – che è ormai un appuntamento fisso dell’estate della Sicilia occidentale, e che continua a crescere di anno in anno”. Nella giornata di Sabato 19 Agosto dopo gli spettacoli previsti in scaletta andrà in scena: Extra 90, spettacolo musicale che farà ballare tutti con i bellissimi dischi degli anni ’90, grazie a Radio Time 90.

CALATAFIMI SEGESTA - La compagnia Le Belle Bandiere di Elena Bucci e Marco Sgrosso, fra i protagonisti del nucleo storico del teatro di Leo de Berardinis, grande “eversore” del linguaggio teatrale, presenta in Prima Nazionale al Segesta Teatro Festival anche la nuova edizione di La canzone di Giasone e Medea, in programma il 18 e 19 agosto alle 19.30 al Teatro Antico. Lo spettacolo, ideato a partire dai testi di Euripide, Seneca, Apollonio Rodio, Franz Grillparzer e Jean Anouilh, fa esplodere tutta la contemporaneità insita nel mito greco, grazie ad alcune tematiche drammaticamente attuali: i diritti degli esuli in terra straniera, la violenza del potere nella polis e tra gli individui, la differenza tra amore e possesso, il valore della parola data, il sospetto verso le arti magiche e il timore della conoscenza. La vicenda della madre assassina e dell’eroe indegno di gloria diventa, secondo le parole di Elena Bucci e Marco Sgrosso, sono “una ballata popolare che narra dell’amore che si trasforma in morte”. In scena, oltre a Bucci e Sgrosso, autori del progetto, anche Nicoletta Fabbri, Francesca Pica, Valerio Pietrovita. Il disegno luci è di Loredana Oddone, la rielaborazione site specific di Max Mugnai, la drammaturgia sonora di Raffaele Bassetti mentre i costumi sono di Elena Bucci e Marta Benini e le maschere di Stefano Perocco di Meduna. Produzione Le belle bandiere, CTB Centro Teatrale Bresciano; durata 90 minuti. Alla seconda edizione del Segesta Teatro Festival, l’alba del 20 agosto alle 5.00, l’ultima in programma, sarà un vero e proprio rito musicale per celebrare la cultura Mediterranea nelle sue molteplici contaminazioni, derive e approdi. Al sorgere del sole il Teatro Antico ospiterà il concerto D’autres rivages del musicista e compositore maghrebino Jamel Chabbi che per oltre un’ora incanterà il pubblico del festival con la sua voce e con il suono di uno strumento affascinante come il mediorientale oud. Il progetto musicale di Chabbi, frutto di una lunga ricerca condotta attraverso fonti storiche e musicali, è un viaggio che parte dalla sua Tunisia verso altre rotte mediterranee, in un orizzonte culturale che unisce il Sahel e il Mare Nostrum: le canzoni e le musiche in programma valorizzano il patrimonio condiviso tra la Tunisia, la Libia, l’Algeria e la Sicilia. A queste si affiancano le composizioni originali di Jamel Chabbi, intonate sulle parole del poeta Mario Scalesi, nato a Tunisi da famiglia siculo-maltese, e del poeta Flaviano Pisanelli, dedicate alla lentezza fascinosa e immutabile della Tunisia, nell’epoca coloniale di Scalesi come nella vita di oggi. Durata 65 minuti. La sera del 20 agosto alle ore 19.30, con replica il 21 e 22, il Teatro Antico invece ospita Edipo a Colono di Sofocle adattato da Giuseppe Argirò. Lo spettacolo, della durata di 80 minuti, “ha nel ruolo del protagonista Giuseppe Pambieri, un attore in grado di mettere al servizio del personaggio la grande tradizione da cui proviene per indagare le infinite profondità dell’archetipo teatrale che più ha attraversato la cultura dell’uomo. Ad accompagnarlo è la figlia Micol Pambieri nel ruolo di Antigone a testimoniare la perfetta coincidenza tra realtà e rappresentazione” come nota lo stesso Argirò.

SAN VITO LO CAPO - Gran finale del Bilboa Vertical Summer Tour 2023 a San Vito Lo Capo con Fargetta e Radio Deejay!

Ottava e ultima tappa a San Vito Lo Capo per l’evento più atteso e seguito dell’estate il 18-19-20 agosto dopo Bibione, Castiglione della Pescaia, Cattolica, San Salvo Marina, Barletta, Capaccio Paestum e Sciacca. Moltissime attrazioni, talent radiofonici e divertimento tra sport, animazione e musica. Media partner: Radio Deejay, nella tappa il grandissimo DJ Set di Fargetta!

SELINUNTE - La seconda Alba - Domenica (20 agosto e in replica il 27) debutta la seconda alba che si immergerà in un percorso di visita punteggiato dagli interventi musicali di Chris Obehi, Fluidae Collective e Douì. Un format ideato da CoopCulture e già sperimentato con successo in questi anni: sarà la musica a far da filo conduttore per un viaggio sonoro in un Mediterraneo potente, dai confini liquidi, attraverso sonorità che spaziano dall’Africa all’Europa, passando per la Sicilia che pretende il suo ruolo di unione e dialogo. Chi vorrà, potrà chiudere le esperienze all’alba con una colazione nella neonata caffetteria al Baglio Florio. E magari approfittare del varco a mare e raggiungere la spiaggia per un bagno mattutino, con il cielo terso: altra esperienza indimenticabile. Sei turni di visita dalle 5 alle 5.40, partenza ogni 10 minuti.

Prima volta quest’anno per “Clitennestra, il processo” (Mda Danza) dal testo di Alma Daddario di, per la regia Sebastiano Tringali, con Carlotta Bruni, Matteo Gentiluomo, Rosa Merlino, Luca Piomponi, Paola Saribas e Valeria Contadino: in scena sabato 19 agosto a Selinunte. Clitemnestra è passata alla storia, grazie alle descrizioni di Omero (Odissea), di Eschilo (Orestea), di Euripide (Ifigenia in Aulide), tutte figure maschili, come il prototipo della donna infame, il mostro che ha commesso l’orrendo delitto di uccidere lo sposo appena tornato dalla guerra. La donna che dà libero sfogo alle proprie passioni, un modello di donna opposto a quello di Penelope, sposa di Ulisse, che aspetta il ritorno del marito mantenendosi a lui fedele. Questa lettura, tutta al maschile, delinea solo una parte del profilo di questa figura “inquietante” della mitologia greca. Nella ri-scrittura di Alma Daddario la vicenda viene tradotta in una polifonia di condanna: tutte le voci del mito, Cassandra, Agamennone, Oreste ed Elettra intervengono - ora carnefici, ora vittime

CAMPOBELLO - "Estate d'amuri" - Entra nel vivo il palinsesto “Estate d’Amuri” con altri 3 nuovi appuntamenti che, nei prossimi giorni, animeranno le frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola. Domenica 20 agosto, a partire dalle ore 20.30, a Torretta, dinanzi i locali della lega navale, si terrà il “Salsiccia Day” organizzato dal Club Nautico, mentre nella piazzetta ex campetto di calcio, sarà portata in scena la commedia dialettale brillante “Tappu supa tappu” della compagnia Terrarrussa per la regia di Giovanni Maniscalco. L’ingresso alla commedia è gratuito. Il 21, 22 e 23 agosto, alle ore 22, in piazza Favoroso a Tre Fontane, sarà invece la volta dell’atteso “Olimpia Festival – summer edition”, concorso canoro che vedrà protagonisti artisti emergenti che si esibiranno in cover della musica internazionale e in brani inediti. Da un’idea dell’associazione Musicultura in coproduzione con Eventi e Management e con The Vocal Music School, l’Olimpia Festival sarà presentato da Massimo Galfano e vedrà in giuria, la sera della finale il 23 agosto, il maestro Ciro Barbato, direttore artistico di Casa Sanremo Live Box, che decreterà i vincitori delle categorie Cover e Inediti. Anche questi appuntamenti fanno parte del palinsesto “Estate D’Amuri” promosso dall’Amministrazione guidata dal sindaco Castiglione e curato dall’ass. Gianvito Greco con la collaborazione di Nino Centonze.

SANTA NINFA - L’Associazione Musicale Artistico Culturale NOIROCKER con il patrocinio del Comune di Santa Ninfa, nell’ambito del programma ESTATE SANTANINFESE 2023, è lieta di presentare sul palco della seconda edizione del ROCK ON STAGE, sabato 19 AGOSTO, la rock band finalista dell’edizione 2021 di X-FACTOR: MUTONIA.

La rock band di Ceprano (Frosinone) nasce nel 2009 ed ha all’attivo diversi lavori discografici. La loro presenza al programma X-FACTOR ha indiscutibilmente portato una buona e sana ventata di Rock n’ Roll. La band è attualmente in giro per l’Italia con il suo MALESSERE TOUR 2023 ed il ROCK ON STAGE di Santa Ninfa è l’unica tappa siciliana prevista in programma. L’evento ROCK ON STAGE avrà inizio alle ore 19:30 con una maxi grigliata pre-concerto dove si potranno gustare hamburger di scottona, hamburger vegani e la ormai nota salsiccia di Santa Ninfa.

ALCAMO ESTATE 2023 - Sabato 19 agosto appuntamento alle ore 17:00, in c/da Sasi Padel Sport Village, per il tour guidato a cura dell’associazione Salviamo il Castello di Calatubo “alla scoperta del Castello di Calatubo e della Cuba delle Rose”.

PANTELLERIA - Torna con un concerto nella suggestiva cornice di Punta Spadillo a Pantelleria, il SUONI PANTESCHI CHAMBER MUSIC FESTIVAL. Domenica 20 agosto alle ore 22.00, si esibiranno alla luce del faro, Paolo Devecchi e Salvatore Seminara con una Guest Star d’eccellenza, l’attrice Clara Greco. Paolo Devecchi e Salvatore Seminara hanno iniziato a suonare insieme a metà degli anni '90, sul finire della loro formazione accademica presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Il loro sodalizio artistico li ha portati ad esibirsi in centinaia di concerti nell'ambito di importanti festival musicali europei in Italia, Albania, Argentina, Austria, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Israele, Lituania, Messico, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia, Spagna e Svizzera. Il progetto di duo, nato inizialmente dall'idea di esplorare le più significative pagine del nutrito repertorio, è cresciuto orientandosi via via nella composizione musicale, attitudine da sempre coltivata dai due interpreti. Come compositori hanno pubblicato per Les Production d’Oz (Canada) Dux e Chanterelle (Germania). Il programma qui proposto bene descrive il percorso di questo eclettico Duo. Le musiche degli autori storici appositamente rivisitate ne rappresentano la retrospettiva, uno sguardo al passato che rimanda agli anni della formazione. Clara Greco è un'attrice di teatro e fiction. Originaria di Pantelleria, dopo la maturità inizia il suo percorso artistico prima a Palermo poi a Roma, dove si diploma in recitazione al Teatro Azione. Dal 2023 inizia a lavorare in TV e nel cinema come attrice. Tra le sue recenti apparizioni, una parte nella serie televisiva L'Arte della Gioia, di Valeria Golino e Se potessi dirti addio, regia di Ricky Tognazzi, nel ruolo di co-protagonista.