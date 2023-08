20/08/2023 09:25:00

Sono quattro le persone ferite, di cui due in gravi condizioni, a seguito del terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla Palermo-Sciacca, nei pressi dello svincolo per Altofonte. I feriti sono stati ricoverati all'ospedale Civico e al Policlinico di Palermo.

Una delle auto coinvolte si è totalmente distrutta. Sul posto la polizia stradale, i carabinieri, la polizia municipale e diverse ambulanze per i soccorsi, i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i feriti dalle lamiere. Lo scontro ha provocato il blocco del traffico in entrambe le carreggiate.