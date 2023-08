Erice, la via Manzoni in pessime condizioni. Il consigliere Maltese chiede un intervento

20/08/2023 20:00:00

La via Manzoni, a Casa Santa Erice , è in pessime condizioni di pulizia e decoro. Il consigliere comunale di Fronte Comune, Vincenzo Maltese, chiede all'amministrazione degli interventi di pulizia dei marciapiedi oggi in condizioni pietose, l'avvio dei lavori di scerbatura, la sistemazione dell'asfalto con il rifacimento delle strisce pedonali, la potatura alberi e cura delle aiuole.

"La giunta e il sindaco, da parte dei soli otto consiglieri di maggioranza, nei giorni scorsi hanno ottenuto l'approvazione del bilancio di previsione 2023, commenta Maltese. Sarebbe il caso adesso non accampassero più scuse e dessero il via ai lavori di manutenzione "ordinaria" di strade, marciapiedi, rifacimento strisce pedonali, scerbatura e cura del verde pubblico oltre alla pulizia quotidiana dei marciapiedi della via Manzoni, una zona residenziale che dovrebbe essere il cuore della parte a valle di Erice. Specifico che questi interventi dovrebbero essere espletati "ordinariamente" e non "una tantum" spacciandoli per qualcosa di straordinario".

"Decoro urbano, pulizia, scerbatura, illuminazione e strade, dovrebbero essere programmati con una certa regolarità e mi auguro che adesso, questa amministrazione programmi per tempo anche la pulizia di caditoie e tombini, in vista delle prime piogge autunnali. Questo - conclude Vincenzo Maltese - affinché ciò che accadde lo scorso 26 settembre, con danni alle abitazioni e automobili e disagi per diversi cittadini, non debba più ripetersi".