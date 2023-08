Petrosino, Pietro Savalla campione regionale al XII Torneo "Scacchi Sotto le Stelle" 

20/08/2023 04:00:00

Con l’organizzazione dell’ASD Lilybetana Scacchi e dello CSEN Comitato Provinciale di Palermo, si è svolto mercoledì 16 agosto presso Piazza Biscione a Petrosino, nell'ambito delle manifestazioni dell’Estate Petrosilena 2023, il XII Torneo Scacchi Sotto le Stelle, valido come Campionato Regionale CSEN, con cadenza di gioco Rapid.

Record di partecipanti con 64 giocatori di tutte le età, che si sono dati battaglia sulla scacchiera. A prevalere dopo 7 turni di gioco è stato il Candidato Maestro lilybetano Pietro Savalla, che ha totalizzato 6,5 punti su 7 e che ha preceduto di mezza lunghezza sul podio, rispettivamente il giovane palermitano Marco Miosi e l’altro giovane lilybetano Gianvito Genovese.

Premi di fascia sono andati ai marsalesi Davide Montalto (Under 16) e Edoardo Fontana (Under 8), ai palermitani Federico Noto (Under 14) e Umberto Di Fede (Under 10), al bagherese Loreto Genualdi (Under 12) e al fiorentino Giuseppe Albori (Under 18).

Ottima la direzione arbitrale del Candidato Arbitro Nazionale Michele Colicchia, che ha dovuto correre a destra e a manca, macinando svariati chilometri, per soddisfare le svariate esigenze dei giocatori.

Alla manifestazione hanno presenziato Giuseppe Cerami, Presidente dell'ASD Lilybetana Scacchi e Presidente del Comitato Regionale della FSI e Salvo Cottone, responsabile della sezione scacchi dello CSEN Palermo, che ha voluto testimoniare l’impegno del suo Ente di Promozione Sportiva nella divulgazione degli scacchi, sport della mente per eccellenza. All’avvio del torneo e successivamente alla premiazione è intervenuto, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Petrosino, l’Assessore Franco Pellegrino, che si è complimentato per l’ottima riuscita della manifestazione, che quest’anno ha realizzato numeri davvero ragguardevoli e si augura che la stessa possa essere ripetuta negli anni a venire con numeri sempre crescenti.