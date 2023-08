  Trapani. I nuovi stipendi di sindaco e assessori. Per Tranchida oltre 3 mila euro in più al mese

21/08/2023 06:00:00

Oltre 3 mila euro in più al mese. E’ quanto arriverà a guadagnare il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, dopo l’adeguamento degli stipendi per il primo cittadino, e a cascata gli assessori e il presidente del consiglio comunale.

Il sindaco e la sua giunta beneficiano così, a partire dal prossimo mese, dell’aumento di stipendio del 68% come stabilito dalla Legge di bilancio 2022 varata dal governo Draghi.

Nei giorni scorsi è stata approvata dalla giunta Tranchida la delibera di adeguamento degli stipendi. Nei mesi scorsi ci sono state molte polemiche per il fatto che le amministrazioni che avessero messo in atto l’aumento degli stipendi dovevano farlo con soldi del bilancio comunale. Quindi con i soldi dei cittadini del comune che amministrano.

Poi è stato deciso un sostegno finanziario ai Comuni siciliani che abbiano applicato l’incremento delle indennità degli amministratori in base alla vigente normativa statale. L’assessore regionale alle Autonomie locali e della Funzione pubblica, Andrea Messina, ha firmato l’atto, che prevede un importo di 6 milioni di euro all’anno, per il triennio 2023/2025. I criteri di assegnazione delle somme tengono conto degli orientamenti formulati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali: l’aumento degli emolumenti è infatti già in vigore da oltre un anno in tutta Italia.

Al Comune di Trapani, quindi, arrivano circa 126 mila euro, che consentono, fino alla fine dell’anno, agli amministratori di guadagnare di più.

Lo stipendio che viene “adeguato”, è quello del sindaco. Poi a cascata vengono determinate le indennità di vice sindaco (il 75% dell’ indennità del Sindaco), assessori (60% indennità Sindaco) e presidente del consiglio comunale (60% indennità Sindaco).

Ebbene, quanto guadagneranno a Trapani?

Essendo comune capoluogo di provincia, tra i 50 mila e i 100 mila abitanti, le indennità sono sostanziose.

Il sindaco Giacomo Tranchida passa da uno stipendio lordo di circa 4734 euro al mese a ben 8.083 euro mensili: circa 3300 euro in più.

Il vice sindaco passa da 3.350 euro mensili lordi a 6.062 euro.

Gli assessori dai 2.840 ciascuno, percepiranno 4.850 euro lordi al mese.

Anche l’indennità del presidente del consiglio comunale è calcolata su quella del sindaco, ed è uguale a quella degli assessori. Quindi il presidente di palazzo Cavarretta avrà, come gli assessori, uno stipendio maggiorato di ben 2 mila euro lordi al mese.

E proprio qualche giorno fa il Comune ha liquidato le ultime due mensilità con le vecchie "tariffe". Dal prossimo mese arriverà un bonifico ben più soddisfacente.

C’è da dire che in base ai nuovi parametri il sindaco Tranchida doveva percepire circa 9 mila euro lordi al mese. Ma la giunta trapanese si è mantenuta poco poco più bassa, per non sforare il contributo regionale e pesare, ancora di più, sulle tasche dei cittadini.

Certo è che con questi stipendi gli amministratori locali non hanno proprio scuse, devono lavorare bene, h24, e risolvere i problemi dei cittadini per, davvero, meritarsi ogni centesimo.