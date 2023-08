Elettra Lamborghini a Mazara, strade chiuse e divieti di sosta: ecco dove

22/08/2023 22:40:00

A Mazara del Vallo arriva Elettra Lamborghini, in concerto giovedì 24 agosto dalle ore 21:30.

Il sindaco della città, Salvatore Quinci, informa che la location scelta per motivi di sicurezza è il lungomare Mazzini con il palco che verrà montato nel tratto di lungomare sotto la scalinata di piazza Mokarta. Per consentire il montaggio del palco e degli impianti, il regolare svolgimento del concerto ed il successivo smontaggio, con ordinanza n.231 di Polizia Municipale già a partire da mercoledì 23 verranno interdetti il transito e la sosta dei veicoli nel tratto di lungomare compreso tra la via Santissimo Salvatore e la via Crispi, mentre il giorno del concerto (24) il divieto verrà esteso fino alla via San Giovanni ed alla via Adria.

Questi in dettaglio i contenuti dell’ordinanza:

1. DIVIETO di FERMATA e TRANSITO sul Lungomare G. Mazzini, nel tratto compreso tra la Via Mario Rapisardi e la Via Porta SS. Salvatore, dalle ore ore 08:00 di mercoledì 23 agosto 2023, alle ore 14:00 di venerdì 25 agosto 2023 per consentire il montaggio e lo smontaggio del palco e degli impianti elettrici e acustici e comunque fino a cessate esigenze.

2. DIREZIONE OBBLIGATORIA DESTRA, per i veicoli che provengono dal Lungomare Giacomo Hopps e San Vito all’intersezione con la Via IV Aprile.

- PER LA SOLA GIORNATA DI GIOVEDI’ 24 agosto 2023

1. DIVIETO di FERMATA e TRANSITO sul Lungomare G. Mazzini, nel tratto compreso tra la la Via Mario Rapisardi e la Via San Giovanni, dalle ore 17:00 alle ore 01:00 del giorno successivo e comunque fino a cessate esigenze.

2. DIVIETO di TRANSITO, nella Via Gian Giacomo Adria, Piazza Regina e Lungo il Molo Comandante G. Caito, per la giornata di giovedì 24 agosto 2023, dalle ore 17:00 alle ore 01:00 del giorno successivo e comunque fino a cessate esigenze.

4. DIREZIONE OBBLIGATORIA DESTRA, per i veicoli che provengono dal Lungomare Giacomo Hopps e San Vito all’intersezione con la Via IV Aprile