Marsala, prima serata di "Pastorella Music Fest" con Litterio e La Rosa

22/08/2023 02:00:00

Si è conclusa a mezzanotte di domenica 20 agosto la prima delle otto serate di Pastorella Music Fest (periferia sud). Il fitto calendario di eventi che porterà sul palco di Piazza Divina Pastorella: Cristiano Malgioglio, Alessandro Gandolfo, il Festival di canzoni inedite, La Corrida (con concorrenti provenienti da tutta Italia), la Sfilata di Moda, la Tombola in Piazza Show e una sagra diversa ogni sera.

A coordinare e presentare il tutto Enzo Amato Màs e Nicola Anastasi dei Trikke e Due Cabaret, direttori artistici della manifestazione. Kermesse lunga nove giornate (con l'anteprima del Torneo di Burraco con oltre 300 partecipanti) ed organizzata dai F.lli Saladino e dall'Associazione ProblemiZero.

Sul palco - domenica sera - l'esilarante quanto coinvolgente spettacolo di cabaret, quello di Enrico Guarneri, in arte Litterio con il presentatore Salvo La Rosa. Un'ora e mezza di risate. Un bagno di folla ha applaudito il comico spalleggiato da La Rosa, come oramai avviene da decenni. Lo spettacolo di cabaret è stato preceduto da una breve esibizione dei direttori artistici Trikke e Due. Sul palco anche il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, e il deputato dell'Ars, on. Nicola Catania.

Pastorella Music Fest continua! Lunedì 21 tre straordinarie band della provincia sul palco, la torta più grande della Sicilia e la sagra delle panelle. Martedì 22 il primo Pastorella Music Festival di brani inediti e sagra delle spinge. Mercoledì 23 Style Night Fashion, sfilata di moda a cura di Look & Style di Giuseppe Vinci (e la sagra del cous cous). Giovedì 24 Cristiano Malgioglio in concerto. Venerdì 25 la più grande Corrida del sud Italia con concorrenti provenienti da tutta la nazione (e sagra della salsiccia). Sabato 26 la Tombola in Piazza Show e la Ruota della Fortuna con migliaia di premi per tutti (e la sagra della pannocchia). Domenica 27 tribute band Adriano Celentano con il grande artista siciliano, e marsalese, Alessandro Gandolfo. La classica ed immancabile sagra del Pane Cunzato e i giochi pirotecnici a concludere la manifestazione.