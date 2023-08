Marsala, il parcheggio al Signorino e la multa ad un turista

23/08/2023 14:00:00

Parcheggiare nella zona del Lido Signorino a Marsala non è semplice. Non c'è la giusta segnaletica orizzontale - ci racconta un turista di Mantova - che ha parcheggiato, dove, purtroppo, non doveva e gli è stata elevata una multa con ritiro dei punti dalla patente, nonostante prima si fosse rivolto ai vigli urbani, secondo quanto ci racconta. Qui di seguito il racconto del nostro lettore.

"Siamo turisti in vacanza e non è il primo anno che veniamo a Marsala. Generalmente veniamo al Lido Signorino con mezzi propri ( ma potenziare un servizio pubblico decente come in tante riviere italiane? così, tra l'altro, si diminuirebbe l'utilizzo delle auto private con problemi di traffico, parcheggi, smog...). Il sistema e la visione delle linee a terra che delimitano i parcheggi è del tutto aleatorio in quanto non viene fatta manutenzione da "illo tempore". Visto il sovrapporsi caotico di quel che resta di linee bianche e gialle chiediamo per ben due volte ad alcune pattuglie della polizia municipale, se possiamo parcheggiare (gli agenti vedono tra l'altro come era posta la nostra auto) che ci dicono di stare tranquilli. Al nostro ritorno dalla spiaggia ci troviamo una multa per sosta vietata e oltre al danno la beffa per una penalizzazione di due punti sulla patente perchè in zona c'è un cartello per la sosta del pulmino scolastico posto malamente ( successivamente ci è stato detto che lì il pulmino scolastico non passa più da tempo). Al comando dei vigili urbani (che devo dire sempre gentili e cortesi) ci viene detto che sì, effettivamente, forse la multa è stata data un po' troppo "rigidamente" ( colpa degli stagionali?) ma che - e lo sappiamo anche noi - l'unico modo è fare ricorso al giudice di pace ( ma siamo in vacanza per cui paghiamo e - 2 punti sulla patente). Successivamente abbiamo anche notato che non sono state date più multe nonostante la polizia municipale ora presidi la zona ( e questo fa arrabbiare ancor più, ma forse noi turisti non votiamo a Marsala e quindi!). Al di là della nostra disavventura (ma c'è molto di peggio in giro), mi permetto di segnalare come abbiamo notato un peggioramento della pulizia sulle strade soprattutto ai bordi dove c'è un po' di tutto. E sì che il comune provvede alla pulizia ma il problema è che nessuno sposta le auto nei giorni prescelti alla faccia dei divieti perchè nessuno va a verificare facendo le azioni del caso ( ci è stato detto che la polizia municipale è ampiamente sotto organico e questo spiegherebbe il tutto). Per finire, inviterei, il sindaco e gli assessori di competenza a porre maggior attenzione alla cura del territorio, con interventi appropriati a supporto, Marsala a mio avviso ha potenzialità ancora inespresse e merita certamente di più".

Un turista mantovano in vacanza

Qui la replica della Polizia Municipale - "La Polizia municipale smentisce la versione dei fatti fornita dagli interessati e li invita, qualora lo ritengano, ad avanzare formale opposizione alla sanzione nelle sedi opportune, accettando il contraddittorio con il personale intervenuto nel compimento dei propri doveri d'ufficio. Esclude che gli Agenti preposti saltuariamente al presidio dei luoghi abbiano successivamente omesso di sanzionare le auto in sosta vietata, ritenendo tale affermazione lesiva dell'immagine del Corpo e, dunque, meritevole di consequenziali iniziative in sede giudiziaria.

Qualora gli esponenti abbiano formale conoscenza di asserire condotte omissive, sono invitati a inoltrare formale denuncia presso il nostro nucleo di Polizia giudiziaria per gli approfondimenti consequenziali, assumendo le relative responsabilità.

Si manifesta comunque ampia disponibilità a ricevere al Comando gli autori della missiva per ascoltare le loro ragioni".