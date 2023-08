Meteo. Temporali in Sicilia. Sole e caldo in provincia di Trapani

24/08/2023 08:36:00

Temporali nel centro dell'isola, sole lungo la costa. Sono le due condizioni meteo che si registrano oggi in Sicilia. La protezione civile regionale ha diramato l'allerta meteo gialla per le zone centrali dell'isola. Non sarà colpita indistintamente tutta la Regione, bensì i rovesci si concentreranno prevalentemente sulle province Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Le condizioni meteo dovrebbero migliorare nel weekend quando le temperature si alzeranno nuovamente per quella che sembra essere un’ultima ondata di caldo prima della fine dell’estate.

Queste invece le previsioni in provincia di Trapani.

Giovedì 24 Agosto: giornata prevalentemente calda con cielo sereno, temperatura minima di 24°C e massima di 32°C. Entrando nel dettaglio, avremo ampio soleggiamento e caldo al mattino e al pomeriggio, bel tempo alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 32°C, la minima di 24°C alle ore 6. I venti saranno moderati da Nord-Est al mattino con intensità di circa 19km/h, moderati da Nord-Nord-Est al pomeriggio con intensità di circa 22km/h, moderati da Nord-Est alla sera con intensità tra 18km/h e 23km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 8.3, corrispondente a 955W/mq.

Venerdì 25 Agosto: giornata prevalentemente calda con cielo sereno, minima 24°C, massima 32°C. Entrando nel dettaglio, avremo cielo sereno e caldo al mattino e al pomeriggio, bel tempo alla sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 32°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 7 sarà di 24°C. I venti saranno moderati da Nord-Est al mattino con intensità di circa 12km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Nord-Nord-Est con intensità di circa 19km/h, alla sera moderati da Nord-Est con intensità tra 14km/h e 19km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 8.3, corrispondente a 958W/mq.