Torretta Granitola: in programma "Lu Mortu Assicuratu", la mostra in memoria di Tusa e il "Nutella Day”

30/08/2023 17:22:00

Volge al termine il palinsesto di “Estate d’Amuri” a Torretta Granitola.

Giovedì 31 agosto, a partire dalle ore 21.30 nella piazzetta ex campetto da tennis, sarà portata in scena la commedia dialettale in tre atti “Lu mortu assicuratu” della compagnia teatrale “Amici dù zi Ciccio” per la regia di Antonio Meo.

Venerdì 1 settembre, sempre nella borgata marinara, alle ore 18, all’interno dei locali comunali “Casa Torretta”, sarà invece allestita una mostra di dipinti e di fotografie subacquee a cura dell’artista Giampaolo Mirabile in memoria del grande archeologo Sebastiano Tusa.

La mostra è patrocinata dal Comune di Campobello, dalla Regione Sicilia, dal CNR, dalla Fondazione Sebastiano Tusa e dal club nautico di Torretta.

A seguire, alle 20.30, nell’area antistante “Casa Torretta”, si terrà infine il “Nutella Day – Dolci e Delizie”, ultimo appuntamento della rassegna La Borgata del Gusto a cura del gruppo Vivere a Colori.

Il ticket per la degustazione costa 3 euro.