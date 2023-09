Mazarese arrestato all'aeroporto di Birgi. Era ricercato dal 2015 

06/09/2023 07:08:00

La polizia lo cercava dal 2015, ma lui si era nascosto in Germania. Poi, ha deciso di tornare a fare visita ai suoi parenti, a Mazara, ed è stato arrestato all'aeroporto di Trapani Birgi, appena atterrato.

La polizia di Stato ha infatti arrestato all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi, un mazarese di 57 anni, R.A., su mandato di cattura della procura generale della corte d’appello di Bologna risalente all’anno 2015.

Emigrato da diversi anni in Germania, l’uomo, è accusato di furti e rapine in varie località d’Italia, e era riuscito a sfuggire all’arresto anche dopo una serie di condanne divenute, nel frattempo, esecutive.



Rientrato in Sicilia in visita ai parenti, gli agenti della polizia di frontiera di Trapani, si sono presentato in aeroporto e lo hanno portato in carcere a Trapani dove, oltre ad altre sentenze in attesa di esecuzione, ha già iniziato a scontare i primi 8 mesi di pena.