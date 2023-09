In Sicilia la festa della Lega (che sembra una sagra) e la "kermesse" di Forza Italia

06/09/2023 06:00:00

Prima festa della Lega in Sicilia, si terrà il prossimo 14 settembre a Caltanissetta, un momento di incontro tra i leader del Carroccio ma anche dibattiti e prodotti tipici locali. Un po' come una sagra.



Presenzierà Matteo Salvini, che a partire dalle 17.30 farà il suo intervento presso il centro culturale Michele Abbate.

A dare conferma dell’evento la commissaria regionale ed europarlamentare della Lega, Annalisa Tardino: “Sarà anche l’occasione per fare il punto sull'anno di governo nazionale e regionale, con riferimento alla nostra azione politica e amministrativa, alla presenza dei nostri due assessori regionali, il vicepresidente Luca Sammartino e l'assessore Mimmo Turano e di Luigi D'Eramo, sottosegretario all'Agricoltura. Ma avremo anche l'importante presenza del gruppo Id al Parlamento europeo, tramite Marco Campomenosi collega e capodelegazione a Bruxelles, per parlare di agricoltura, pesca e trasporti dal punto di vista europeo con sguardo al territorio, con la partecipazione di Lorenzo Viviani, responsabile del dipartimento pesca del nostro partito”.



Momenti di confronto che riguarderanno temi centrali di governo: “Insieme alla deputazione, alla classe dirigente e agli amministratori locali del nostro movimento in Sicilia abbiamo dato vita a un programma che vedrà sul tavolo anche il tema della formazione e della pubblica istruzione, congiuntamente ai provvedimenti portati avanti dal gruppo parlamentare all’Ars".



Alle Europee guardano i partiti, Forza Italia con Renato Schifani si fa promotrice di una aggregazione di partiti che si riconoscono nel partito popolare europeo, pronti gli azzurri ad ospitare nelle liste forziste gli esponenti di altri partiti quali la Dc di Cuffaro e l’Mpa di Lombardo.

Questa linea però non è spostata dal commissario nazionale del partito, Antonio Tajani: “Non siamo un taxi per far entrare qualcuno che non è in grado di raggiungere la soglia per farsi eleggere”.



Intanto dall’8 al 10 settembre a Gaeta si riuniranno parlamentari nazionali e i giovani forzisti per l’evento ‘Azzurra Libertà - Ritorno ad Everest’. Hanno assicurato la loro presenza alla manifestazione, che inizierà alle ore 16:00 dell'8 settembre e si concluderà a mezzogiorno di domenica 10, i ministri di Forza Italia, Tajani, Bernini, Casellati, Pichetto Fratin e Zangrillo, i sottosegretari, Siracusano, Perego di Cremnago, Tripodi, Valentini, Sisto, Ferrante, Savino, i capigruppo Barelli, Ronzulli e Martusciello, i presidenti delle Regioni Bardi, Cirio, Occhiuto, Roberti e Schifani. Tutti i principali esponenti del movimento azzurro si confronteranno con dirigenti e militanti del movimento giovanile che interverranno numerosi nei vari panel previsti nel corso della manifestazione. Le conclusioni sono lasciate al Ministro Antonio Tajani, previste per domenica alle ore 12.00, sono circa 800 i ragazzi che hanno confermato la partecipazione all’evento.