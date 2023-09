I fatti del 9 Settembre: G20 in India, armi a Kiev, Stallone da Papa Francesco

09/09/2023 07:39:00

Vediamo insieme i principali fatti di oggi, 9 Settembre 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Oggi in India si apre il G20. Putin e Xi non solo non si faranno vedere, ma tenteranno di sabotare una dichiarazione congiunta sull’Ucraina. Europei e americani cercano un compromesso, ma il vertice rischia di chiudersi con un nulla di fatto

• Giorgia Meloni è atterrata a Nuova Delhi ieri mattina. Oggi avrà un faccia a faccia con il premier cinese. Deve dirgli che l’Italia non rinnoverà il memorandum sulla via della seta

• In tutta la Federazione Russia si vota per le amministrative, sono chiamati alle urne anche gli abitanti delle regioni annesse nel 2022 (Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporižžja) e della Crimea

• Gli americani hanno annunciato un nuovo pacchetto di armi per Kiev. Gli ucraini dicono: «Il Papa è filorusso, la sua mediazione non è credibile». Le autorità dell’Avana hanno arrestato 17 cubani, arruolati da agenti russi per andare a combattere al fronte

• Shabbar Abbas, accusato di aver ucciso la figlia Saman, per la prima volta è comparso in tribunale

• Andrea Girardin Gibin, sopravvissuto all’incidente di Brandizzo, indagato, racconta: «Sono vivo grazie a un martello»





• Il mondo al contrario del generale Vannacci sta facendo breccia e proseliti tra ufficiali e sottufficiali dell’Esercito e dell’Aeronautica

• All’ex Ilva di Taranto un addetto alle pulizie ha rischiato di essere risucchiato dal motore che alimenta il rullo di un nastro trasportatore ed è stato salvato esclusivamente «dalla prontezza di riflessi di un collega»

• Papa Francesco ha ricevuto in udienza Sylvester Stallone

• Il presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti ha ordinato di abbattere l’orsa F36

• Giornata finale per l’80esima edizione della Mostra del cinema di Venezia che questa sera svela il film vincitore del Leone d’oro. La premiazione a partire dalle 19

• Valerio Scanu ha sposato il compagno in Campidoglio. Durante la cerimonia lui portava un vistoso abito bianco con lo strascico. Tra gli invitati, diverse drag queen

• Roberto Mancini parte male. L’amichevole Costa Rica - Arabia Saudita al St James’ Park di Newcastle è finita 3 a 1 per i centroamericani.

• Bagnaia stringe i denti e nelle libere del GP di San Marino riesce a entrare nei primi dieci conquistando un posto nel Q2 per le qualifiche

• US Open, Alcaraz e Shelton eliminati, in finale vanno Djokovic e Medvedev

• Mondiali di pallacanestro, Stati Uniti fuori battuti dalla Germania, che va in finale conn la Serbia

• È morto Santino Bozzal, artigiano veneto, leghista della prima ora, fedelissimo di Umberto Bossi. Nel 2012 aveva dichiarato «Non conosco la parola gay, io li chiamo culattoni». Aveva 75 anni

Titoli

Corriere della Sera: Tensione tra Europa e Italia

la Repubblica: Autunno Covid

La Stampa: Manovra, la Ue a Meloni / “Gentiloni lavora per tutti”

Il Sole 24 Ore: T-Bond Usa, ribasso da record

Avvenire: Donne da proteggere

Il Messaggero: Una tassa sulle multinazionali

Il Giornale: Un giallo nel caso Santanché

Qn: Strage delle donne, duemila orfani

Il Fatto: Sulle banche scherzavano: marchetta per Mediolanum

Libero: Riecco gli ultrà del Covid / ma non c’è Speranza

La Verità: Sempre peggio: multe e arresto / se non hai fatto la casa «green»

Il Mattino: Tassa sulle multinazionali

il Quotidiano del Sud: L’Europa non esiste, guarda solo al passato

il manifesto: Ultima spiaggia

Domani: Manovra, la solitudine di Giorgetti / Così il Mef prova a difendere il fortino