Lunedì ad Alcamo il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini 

16/09/2023 07:00:00

Il segretario generale della Cgil nazionale Maurizio Landini, lunedì 18 settembre, alle 16,30, al Castello dei Conti di Modica ad Alcamo, inconterà la città. L'iniziativa, organizzata dalla Cgil di Trapani, si inserisce nell'ambito della mobilitazione “La via maestra, insieme per la Costituzione”, che si concluderà con la manifestazione nazionale del prossimo 7 ottobre a Roma per il lavoro, contro la precarietà, per il contrasto alla povertà, contro tutte le guerre e per la pace, per l’aumento dei salari e delle pensioni, per la sanità e la scuola pubblica, per la tutela dell’ambiente, per la difesa e l’attuazione della Costituzione contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare.

Il programma dell’incontro, che sarà coordinato dalla giornalista del Tgr Rai Sicilia Lidia Tilotta, prevede gli interventi della segretaria generale della Cgil di Trapani Liria Canzoneri, del segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino, di una lavoratrice e di due lavoratori dei settori del pubblico impiego, dell'agricoltura e dei servizi.

Presenti anche le sezioni trapanesi delle associazioni Anpi, Auser, Sunia, Libera, Udi, M.a.re.a, Federconsumatori Legambiente, Associazione Antiracket e Antiusura e la Rete degli studenti medi, che supportano, anche a livello nazionale, "La via Maestra " della Cgil. Intanto, proseguono le assemblee della Cgil nei luoghi di lavoro per una consultazione straordinaria delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, sulle proposte del sindacato per avvaire politiche di sviluppo fondate sul lavoro, sulla centralità della persona e sulla sostenibilità ambientale.