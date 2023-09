Trapani, il treno in partenza alle 16 dopo un'ora ancora fermo in stazione

28/09/2023 18:08:00

Ancora disagi per chi viaggia in treno in provincia di Trapani. Doveva partire alle 16:04 da Trapani, ma dopo un'ora, scrivono alcuni passeggeri sulla pagina facebook "Pendolari Treno Provincia Trapani", il treno non è partito.

Tanti pendolari che devono rientrare a Marsala, Mazara o Castelvetrano restano a bordo senza sapere se e quando partiranno. Tre giorni fa si era verificato un problema analogo con il treno in partenza da Mazara del Vallo che per un problema tecnico non è più partito e i viaggiatori sono stati costretti a prendere un autobus sostitutivo.

Adesso un nuovo problema per una linea ferroviaria, quella del Trapanese, che si conferma tra le più svantaggiate non solo della Sicilia e dell'Italia, ma di tutta l'Europa. Ormai questi disagi sono, infatti, quotidiani da anni, ma per le istituzioni va tutto bene e siamo finalmente pronti per poter ralizzare il Ponte sullo Stretto....