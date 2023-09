Erice, l'Istituto Superiore 'Florio' partecipa a Didacta Italia 

29/09/2023 07:00:00

L'Istituto Superiore 'Florio' di Erice sarà presente il 14 ottobre a Didacta Italia – Edizione siciliana, l’evento più importante dedicato alla scuola del futuro, che si svolgerà negli spazi di Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub a Misterbianco (Ct), organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con la Regione Siciliana e la partnership scientifica di Indire.

Alla rassegna, che propone un programma scientifico di alto livello, la scuola diretta dalla Preside Pina Mandina, presenzierà con i relatori Manuel Mar, docente di Lettere, e Francesco Guida , docente di scienza degli alimenti, per Officucina, un'officina delle idee dove le tecnologie sono messe a disposizione degli studenti per costruire, progettare, sperimentare. Il tema della ricerca e dell'innovazione nel settore del cibo, infatti, non può non fare i conti con quello della promozione e del marketing del made in Italy come volano di un settore, quello enogastronomico, che è sempre più proiettato alla Economy 4.0 e si intreccia con temi fondamentali quali la sicurezza alimentare, l'agricoltura sostenibile, la ricerca marina e marittima, la bioeconomia.

Officucina si presenta, dunque, come uno spazio di sperimentazione e innovazione, ricerca e studio; uno spazio creativo condiviso con operatori di settore e chef professionisti e studenti insieme, impegnati in attività demo in dibattiti live. Il tema specifico della scuola sarà: “Ricerca e sperimentazione a scuola: la cultura enogastronomica e il made in Italy”.

L'evento è valido per il rilascio di un attestato di frequenza di attività formativa e presenta dei progetti educativi relativi alla promozione dell’educazione alimentare e alla promozione del territorio attraverso la cultura enogastronomica.

“Siamo lieti di partecipare alla rassegna che si avvale di un Comitato organizzatore di cui fanno parte tra gli altri, a fianco di Firenze Fiera, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero dell’Università e della Ricerca, la Regione Siciliana, l’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, l’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente e l'USR Sicilia – dice la Dirigente Scolastica Pina Mandina – e ringraziamo l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e il suo Direttore Generale, Giuseppe Pierro, per l'opportunità”. La provincia di Trapani è presente anche con i workshop dell'ITC Caruso di Alcamo – con il tema "Viaggio tra le stelle" - e del Liceo Pascasino di Marsala - con “Nuovi Ecosistemi di apprendimento 4.0 per la scuola Futura” - nelle giornate del 12 e 13 ottobre.