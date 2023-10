I fatti del 16 Ottobre 2023: Israele vuole entrare a Gaza, Hezbollah lancia razzi, la Cina si schiera

16/10/2023 06:40:00

Vediamo insieme i principali fatti di oggi, 16 Ottobre 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.



• L’esercito israeliano è determinato a entrare a Gaza con il mandato di dare la caccia ai capi e ai miliziani di Hamas, cercare i 120 ostaggi, e fare piazza pulita della rete di tunnel sotterranei. I Paesi di tutto il mondo fanno pressioni per evitare una carneficina di civili e che il conflitto si allarghi

• Hezbollah ha ripreso a lanciare razzi e a sparare colpi d’artiglieria contro Israele. I pasdaran iraniano sono schierati non lontani da Damasco. Si aprirà un nuovo fronte a nord?





• La Cina si schiera contro Israele, contro l’America, con i palestinesi e con il potere arabo

• In Francia è entrato in vigore il livello di allerta «allarme attentato», il più alto del piano anti-terrorismo. Settemila militari sono dispiegati attorno a sinagoghe, centri culturali ebraici, scuole pubbliche e private, stazioni e aeroporti. Allarme al Louvre, a Versailles e alla Gare de Lyon

• Sabato a Milano un egiziano di 33 anni, irregolare, già espulso nel 2020, in strada con tunica e Corano, si è scagliato contro tre passanti gridando «Allah-u akbar!». Ha iniziato a prenderli a pugni

• La Polonia è andata alle urne, i conservatori di destra sono ancora il primo partito, ma perdono il 7%, difficilmente riusciranno a governare

• È in corso l’autopsia di Alberto Rizzotto, l’autista del bus elettrico caduto giù dal cavalcavia a Mestre. Sembra escluso il malore. È stato un guasto tecnico? L’Allianz assicurazioni spera di no

• Sabato, in via Carducci, a Mestre, un altro autobus a propulsione elettrica ha mancato una curva e si è schiantato contro i portici di un palazzo. Tredici feriti, autista compreso

• Vicino ad Avellino un camionista si è procurato una pistola e ha sparato quattro colpi in faccia a un rivale, ucraino. Poi si è seduto su una panchina e ha atteso che arrivasse la polizia

• Il caldo anomalo di questi giorni, insolitamente caldo e siccitoso, ha modificato le abitudini degli insetti. Le zanzare sono aumentate del 30%

• A Pontedera una donna ha lasciato il compagno che la picchiava, lui l’ha aspettata sotto casa e le ha tagliato la gola con un coltello

• Lucio Petronio, psichiatra, 70 anni, è stato trovato morto tra i monti della Basilicata. Nessuno capisce cosa sia successo

• Pecco Bagnaia ha vinto il GP di Indonesia rimontando dal 13° posto in griglia

• Ai Mondiali di rugby il Sudafrica batte la Francia per 29 a 28. Le semifinali saranno: venerdì Argentina-Nuova Zelanda, sabato Inghilterra-Sudafrica

• È morto Pietro Vittorelli, ex abate di Montecassino, noto per aver organizzato orge e festini gay, attivo su siti di incontri, dipendente da crack, GHB e chetamina. Fu anche accusato di essersi appropriato illegalmente da 588 mila euro destinati alle opere caritatevoli della diocesi. Stroncato da un infarto. Aveva 61 anni

• Se ne è andata anche Rosetta Cutolo, sorella di Raffaele. Aveva 86 anni. Per ragioni di ordine pubblico il questore non ha autorizzato funerali pubblici. La salma è stata cremata

Titoli

Corriere della Sera: Iran-Usa, tensioni e paura

la Repubblica: Il fronte del Libano

La Stampa: Assedio a Gaza, paura escalation

Il Sole 24 Ore: Gaza, pressing per evitare l’escalation. Razzi sul Libano

Il Messaggero: Gaza, il conflitto si allarga

Il Giornale: Tale madre, tale figlio

Leggo: Un milione in fuga dall’inferno

Qn: Manovra, meno tasse in busta paga

Il Fatto: Gaza, tutto il nord raso al suolo / Gli Usa temono la guerra totale

Libero: Hamas cerca la strage a Gaza

La Verità: Sull’orlo della guerra mondiale

Il Mattino: Razzo sugli italiani in Libano

il Quotidiano del Sud: Il grande incendio da spegnere

Domani: Fuga da Gaza che attende l’attacco / La diplomazia prova a frenare Israele