I fatti del 19 Ottobre: Biden a Tel Aviv, un valico per gli aiuti, allarme terrorismo

Ecco i principali fatti di oggi, 19 Ottobre 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Biden a Tel Aviv ha incontrato Netanyahu. Ha promesso armi per Israele, cento milioni di dollari per Gaza e Cisgiordania, ha chiesto ad Hamas di far visitare gli ostaggi dalla Croce rossa, ad al-Sisi di far passare gli aiuti umanitari nella Striscia e a Netanyahu di rimandare l’assalto di terra: «Lo Stato ebraico non dovrà commettere gli stessi errori degli Usa dopo l’11 settembre»

• Domani l’Egitto aprirà il valico di Rafah per far passare gli aiuti umanitari. Israele ha annunciato la creazione di una zona protetta ad al-Mawasi, nel sud della Striscia. Continuano le manifestazioni nelle piazze arabe





• In Europa è scattato l’allarme terrorismo. Dopo i fatti di Bruxelles e la guerra in Medio Oriente nove Paesi, tra cui l’Italia, hanno sospeso Schengen. L’Ue vuole il rimpatrio forzato per i migranti che rappresentano una minaccia

• S’è tenuto il tanto atteso bilaterale tra Vladimir Putin e Xi Jinping. Un lungo faccia a faccia su «questioni confidenziali, davanti a una tazza di tè». I due hanno parlato di Ucraina, di Medio Oriente, della loro amicizia basata su una «fiducia reciproca», e di accordi economici. Nessuna nuova intesa è però è stata annunciata

• La Russia si ritira dal patto che vieta i test nucleari. È solo una decisione simbolica perché non è mai entrato in vigore. Putin però si fa vedere a Pechino con le due valigette per il lancio dei missili nucleari

• Kiev ha attaccato con i droni la base militare dell’esercito russo vicino all’aeroporto Khalino. Intanto Putin ha inviato sul Mar Nero caccia Mig-31 armati coi missili Kinzhal

• Entro dicembre 2024, in alcune zone d’Italia, i pacchi ordinati su Amazon verranno consegnati, nel giro di un’ora, da droni

• Dopo la Uil anche la Cgil boccia la finanziaria. I cervelli in fuga protestano contro la norma, pensata per i calciatori, che toglie le agevolazioni fiscali a chi torna a lavorare in Italia

• Il salario minimo non ha fatto a tempo ad approdare in aula che la maggioranza ha votato il rinvio in commissione. Furiose le opposizioni

• In fatto di Pil, l’Italia è ultima nell’area euro

• Polemiche a Cecina per il ritorno del sindaco Lippi. Dopo essere stato fermato con della cocaina, ha finito il percorso di riabilitazione ed è tornato in carica. Solo che il Pd, il suo partito, non lo vuole

• Tonali ha collaborato con gli inquirenti e ha confermato di aver scommesso anche sul Milan. Ha la solidarietà e il pieno appoggio del Newcastle

• Flop di Avanti Popolo! Di Nunzia di Girolamo. Fabrizio Corona, ospite di punta, anziché rivelare a lei i nomi di tre calciatori – El ShaarawY, Gatti e Casale – coinvolti a suo dire nel calcioscommesse li dà a Striscia.

• Fedez sta meglio e a fine mese torna a X-Factor

• L’euro digitale compie un nuovo passo in avanti ed entra nella Fase 2. Ma la nuova moneta non è attesa prima del 2028

• Morgan Stanley ha riportato un utile netto di 2,4 miliardi di dollari, in calo del 9% rispetto all’anno precedente

• Il colosso immobiliare cinese Country Garden è tecnicamente in default. Non ha pagato la cedola di 15 milioni di dollari scaduta due giorni fa

• Ai pendolari che subiscono forti ritardi, oltre al rimborso del biglietto, spetta anche il risarcimento per danno esistenziale. Lo dice la Cassazione

• I Cacciatori di Calabria, i militari specializzati nella caccia ai latitanti mafiosi, si mettono sulle tracce della piccola Kata, la bimba di 5 anni sparita a giugno. Sono stati chiamati dalla procura di Firenze per una maxi perquisizione all’Astor





• Un clochard porta Ancona in tribunale. Al centro del caso l’ordinanza anti bivacchi firmata del sindaco che vieta di dormire in strada: «Non si può multare chi non ha da vivere»

• Il caso Cospito torna in tribunale. I legali dell’anarchico hanno fatto ricorso contro il 41 bis

• La Procura di Firenze ha chiesto l’archiviazione dell’accusa di aiuto al suicidio per Marco Cappato

• Le para-influenze fiaccano gli italiani. Si contano 80 mila casi a settimana e colpiscono per lo più intestino e stomaco

• Applausi e tanta commozione per C’è ancora domani, il film d’esordio alla regia di Paola Cortellesi che ha aperto la Festa del Cinema di Roma

