Alcamo, iniziati i lavori di rifacimento nelle strade. Approvata variazione di bilancio

23/10/2023 00:15:00

Sono partiti i lavori di rifacimento nelle strade di Alcamo. A darne notizia il Sindaco Domenico Surdi e l’assessore alle opere pubbliche e ai servizi manutentivi Mario Viviano: “sono partiti i nuovi lavori che riguardano sia le strade urbane che extraurbane, attraverso l’accordo quadro per la viabilità, con una novità, le ditte che lavorano sono due la Amato Costruzioni s.r.l. e l’Impresa Russo Costruzioni, potremo intervenire così con più velocità per portare a termine i lavori stradali che sono attesi dalla cittadinanza”.

Gli interventi riguardano nello specifico, il ripristino del manto stradale, delle banchine e la messa a quota dei pozzetti per le vie Veronica Lazio e Amendola dove sta intervenendo la Amato Costruzioni. Ieri stamattina sono iniziati i lavori in via Vivaldi per poi passare alla SS 113 e ripristinare il pericoloso avvallamento venutosi a creare nei giorni scorsi, e a seguire con altri interventi.

******

Approvata variazione di bilancio - Il Consiglio Comunale di Alcamo presieduto da Saverio Messana, nella seduta del 19 ottobre, ha approvato a maggioranza, un’altra variazione del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 che prevede una manovra di circa: 831 mila euro per il 2023, 3,1 milioni di euro per il 2024, un milione e 400 mila euro per il 2025.

Dichiara l’assessore alla Programmazione finanziaria, bilancio e gestione delle entrate Vittorio Ferro “penso di poter esprimere, ancora una volta, tutta la mia soddisfazione e quella dell’Amministrazione su come l’Ente, attraverso i suoi uffici, sta gestendo il ciclo della programmazione economica nell’annualità corrente; infatti anche questa manovra, come le precedenti, prende in considerazione le note delle varie direzioni. Una variazione che consente all’Ente – continua Ferro – di dotarsi delle risorse necessarie per mantenere gli equilibri di bilancio anche al verificarsi di eventi congiunturali quali l’aumento di costi energetici e di conferimento dei rifiuti nelle piattaforme di smaltimento, come di fatto accaduto nei mesi passati, - e al contempo migliora la capacità amministrativa del Comune realizzando anche iniziative culturali di rilievo, una su tutte Sicilian Wine Weekend che potrà

fruire di strumenti finanziari innovativi che ci consentono di accedere non solo ai finanziamenti regionali, ma anche dell’intervento degli operatori economici privati per promuovere il Vino quale brand che caratterizza il nostro territorio. In questo modo abbiamo l’opportunità di programmare quest’iniziativa garantendole continuità nel tempo e capacità di incidere sempre più nel nostro tessuto socio/economico. Una manovra quella appena approvata che, grazie alle economie derivate dalla spesa del personale, adesso ci consente di integrare, con una spesa di circa 140 mila euro, lo stesso fino alla fine dell’anno, proprio per migliorare la nostra capacità amministrativa e lavorare sia per il raggiungimento degli obiettivi di gestione del 2023 che per la nuova programmazione".

"Abbiamo previsto anche circa 50 mila euro per gli eventi culturali ed altri 15 mila in dotazione per le nostre scuole. Abbiamo fra le voci in entrata che voglio qui citare circa 180 mila euro derivanti dall’IMU per i tre anni 2023/2025. E per concludere - dice Ferro – faccio riferimento al milione di euro di fondi PNRR che ci consentiranno, nel 2025, di rimettere a nuovo lo stadio Cilluffo (ex Sant’Ippolito) e circa 6 milioni di euro per il triennio 2023/2025 per gli alloggi a canone sostenibile, un grosso intervento di riqualificazione urbana in una delle zone degradate della Città di cui fruiremo grazie ad una rimodulazione di un ingente trasferimento regionale che era rimasto bloccato per un lungo periodo”.