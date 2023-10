  “Giornata mondiale della Polio”. “CalaPanama” presenta una estemporanea di pittura

27/10/2023 13:20:00

Martedì 24 Ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Polio, è stata inaugurata a Palermo, presso largo Paul Harris, una estemporanea di pittura dal titolo” EndPolio ma non solo “ organizzata dall’associazione culturale “CalaPanama” che ha colto l’invito da parte del “Rotary Club Palermo Montepellegrino” presieduto da Salvatore d’Angelo e del direttore dell’Agenzia Tuareg Tour

Operetor , Vincenzo Lo Cascio. Il Rotary Club da moltissimi anni è impegnato nella lotta per eradicare questa malattia. E’ uno dei tanti impegni assunti dal Rotary International che, dal lontano 1985, ha varato il programma denominato “PolioPlus” divenuto in seguito “End Polio Now”.

Nella sostanza si tratta di uno dei più ambiziosi programmi umanitari mai intrapresi da un’associazione privata, sia pure estesa e radicata in tutto il mondo come il Rotary Club. La poliomielite è una malattia virale che ha colpito milioni di bambini in tutto il mondo, condannandoli nel migliore dei casi a convivere con paralisi agli arti o al viso. Dal 1990 il Rotary International non solo ha fornito massicce dosi di vaccino nei Paesi ancora in via di sviluppo, ma anche fatto in modo di addestrare in loco il personale sanitario collaborando con i governi in questa difficile ma storica campagna per la salute.

Per celebrare la Giornata il Rotary organizza eventi in ogni parte del mondo. Quest'anno, a Palermo, l’associazione “CalaPanama” presieduta da Salvatore Calò , è stata appunto invitata ad accogliere questa importante iniziativa dal Rotary Club contribuendo con un'estemporanea di pittura, alla quale hanno partecipato 15 pittori che, attraverso le loro opere (ritratti di scienziati, medici , virologi e premi Nobel per la medicina), hanno puntato l’attenzione sui ricercatori e sulle più importanti scoperte nella storia della medicina. Lo scopo dell’evento è quello di incentivare ulteriormente la ricerca, finalizzata ad alleviare e debellare importanti patologie.

Durante l’inaugurazione della mostra il Presidente dell'Associazione “ CalaPanama”, Salvatore Calò ha consegnato, simbolicamente, la collezione al Presidente del Rotary Club Palermo Montepellegrino, Salvatore DìAngelo e al Direttore della UOC “Cardiologia Utic con emodinamica” dell'Ospedale Ingrassia di Palermo, Sergio Fasullo. La collezione è destinata a diventare mostra permanente all’Ospedale & Ingrassia, dopo un percorso itinerante che la porterà a Trapani, Mazara del Vallo, Cefalù e in altre due location.

Le interviste

«Ci è sembrato doveroso celebrare e dare visibilità a questa giornata. Si tratta di una scelta ponderata in particolare insieme al presidente della nostra commissione, Vincenzo Lo Cascio, che ci ha anche indirizzati a rivolgerci all’associazione Calapanama, per l’impegno costante che caratterizza gli artisti che ne fanno parte. La giornata è particolare perché fa riferimento alla lotta contro la polio che ancora si manifesta in alcune parti del mondo. Celebrando questa giornata cerchiamo di incentivare la cultura dell’importanza della ricerca in tutto il mondo. Abbiamo già risultati incoraggianti dato che siamo riusciti a vaccinare

due miliardi e mezzo di bambini in tutto il mondo, nonostante le condizioni critiche che si stanno verificando », sostiene Salvatore D'Angelo, Presidente del Rotary Club Palermo Montepellegrino.

«Quest’ anno abbiamo voluto dare lustro anche ad altri soggetti che hanno agevolato la ricerca, apportando benessere. Ci tengo a precisare che lo scopo del Rotary Club infatti non è quello di dedicare l’evento solo alla polio ma alla ricerca in generale, finalizzata a debellare tante altre malattie. Il messaggio che tentiamo di divulgare è quello dell’allargamento della ricerca destinata anche a sconfiggere malattie più rare e meno conosciute per tentare di bloccarle già dalla nascita. La consegna di oggi delle opere vuole essere un punto di inizio per una mostra itinerante che poi diventerà permanente all’interno dell’ospedale Ingrassia», sostiene

Vincenzo Lo Cascio.

«Si tratta di un tema interessante che coinvolge non solo i medici ma altre figure che hanno collaborato in generale alla ricerca attraverso importanti scoperte, cosa che abbiamo lasciato intendere da quel “ma non solo” del titolo della esposizione. L’ Arte è in grado di dare, attraverso i ritratti in questo caso, un contributo notevole per evidenziare l’importanza della ricerca scientifica», sostiene Salvatore Calò, Presidente dell’Associazione CalaPanama.

«Ringrazio l’associazione e tutti gli artisti per il dono di queste opere che arriveranno nel nostro ospedale rendendoci orgogliosi. Il colore ha un effetto sicuramente benefico all’interno di un luogo caratterizzato spesso da tristezza e sofferenza», spiega Sergio Fasullo, Direttore della UOC “Cardiologia Utic con emodinamica” dell'Ospedale Ingrassia di Palermo.

L’esposizione ha anche suscitato interesse tra i passanti che, approfittando della caldissima giornata di sole, si sono soffermati a guardare e a chiedere informazioni sulla mostra.

L’elenco dei nomi dei ricercatori ritratti nei dipinti e abbinati a quello dei rispettivi 15 autori artisti:

1. Edward Jenner Medico e naturalista britannico, noto per l'introduzione del vaccino contro il vaiolo. Autore:Anna Maria Asaro

2. Ernest Ruska, premio nobel per la fisica, è stato uno degli inventori del microscopio elettronico nel 1933. Autore: Totò Calò

3. Rosalind Elsie Franklin, chimica, biochimica e cristallografa britannica, il cui lavoro è stato fondamentale per la comprensione delle strutture molecolari del DNA e dell'RNA. Autore: Aurelio Cartaino

4.Jonas Edward Salk, virologo, batteriologo e ricercatore, ideatore del primo vaccino antipoliomelite. Autore: Lina Collesano

5. Renato Dulbecco, medico, biologo e genetista italiano, grazie alle sue scoperte, in materia di interazioni tra virus tumorali e materiale genetico della cellula, fu insignito del Premio Nobel per la medicina nel 1975. Autore: Annalisa D'Alba

6. Rosalyn Sussman Yalow, biofisica statunitense, premio Nobel per la medicina nel 1977, per il dosaggio radioimmunologico degli ormoni proteici. Autore: Mauro Di Girolamo

7. Mario Capecchi nato nel 1937 genetista Nobel 2007 per la ricerca sulle cellule staminali embrionali. Autore: Vincenzo Roberto Gatto

8. Rita Levi Montalcini, neurologa, nata in Italia, premio Nobel, per "il fattore di accrescimento della fibra nervosa. Autore: Armando Guarnieri

9.Joseph Murray, medico, sperimentò e realizzò il primo trapianto di rene e per questo ottenne nel 1990 il primo premio Nobel. Autore: Domenico Guzzetta

10. Ilary Koprowski, immunologo e virologo ha messo a punto il primo vaccino orale contro la poliomielite. Autrice: Silvana Lanza

11. Camillo Golgi, Medico e studioso anche di cellule. Premio Nobel per la reazione nera. 1906. Autore: Anna Margarese

12. Christian Neetheling Barnard è stato un chirurgo sudafricano di fama mondiale per aver praticato il

primo trapianto di cuore della storia della medicina nasce 8 novembre 1922. Autore: Giusy Megna

13. Wilhelm Conrad Röntgen, nel 1895 fu in grado di realizzare la prima radiografia medica della storia e ricevette il premio Nobel per la fisica nel 1901. Autore: Mariella Ramondo

14. Louis Pasteur, chimico e microbiologo francese. Fondò la moderna microbiologia e sperimentò il primo vaccino contro la rabbia

Autore: Iole Spasari

15. Albert Bruce Sabin, medico e virologo polacco naturalizzato statunitense, famoso per aver sviluppato il più diffuso vaccino contro la poliomielite e per averne rifiutato il brevetto affermando: "È un mio dono a tutti I bambini del mondo" Autore: Caterina Trimarchi

Dorotea Rizzo