22/12/2025 10:28:00

Trapani, una strada diventa galleria: arte, musica e performance il 23 dicembre

Martedì 23 dicembre 2025 a Trapani va in scena “Una via per l’arte, dove i colori si trasformano”, iniziativa promossa dall’associazione culturale Nereidi con il patrocinio gratuito del Comune di Trapani, pensata per valorizzare la creatività locale e trasformare la città in un percorso artistico a cielo aperto.

Il via ufficiale è fissato alle ore 20.00 con l’esibizione di danza della Black Palace – Hip Hop School, seguita dalla presentazione delle associazioni che hanno scelto di sostenere il progetto. Da quel momento la strada diventa palcoscenico e galleria insieme: un’esperienza in cui arti visive, musica e interventi performativi si intrecciano, con il pubblico chiamato non solo a guardare ma a partecipare, sostare, attraversare.

Cuore della serata è l’arte in strada: sono previste sessioni di pittura dal vivo e un’esposizione diffusa con opere realizzate da artisti del territorio. Tra i nomi annunciati ci sono Gabriella Alongi, Tieffe Collective, Sara Natale, Mika, Giuseppina Santoro, Criscrochet ed Eliana Rao.

Ad accompagnare l’evento, gli interventi musicali di Ciccio Sbru, Gaetano La Francesca e Feelers, chiamati a dare ritmo a una serata che vuole mescolare linguaggi e pubblici diversi, puntando su un clima informale e accessibile.

A sostegno dell’iniziativa ci sono anche realtà sportive e associative: Sportivamente – Associazione Sportiva Dilettantistica, Trapani Calcio Femminile e Trapani Rugby. Tra i partner coinvolti figurano Comune di Trapani, Anselmo Editore, Wushu Studio, Unbroken Functional Training, Wineat, Dorian Gray, Il Muretto e La Taverna dei Pazzi.

L’evento è ideato e organizzato da Anna Romeo e Giorgia Anselmo e nasce, spiegano le promotrici, dalla volontà di dare spazio agli artisti locali, creare nuove occasioni di aggregazione tra realtà culturali e associative e valorizzare Trapani come città d’arte, cultura e innovazione creativa. Il titolo è già una dichiarazione d’intenti: vivere la città in modo diverso, scoprendo i talenti che la attraversano e costruendo comunità attraverso l’arte.



Giorgio Geraci Camalò, il tempo della pittura 

C'è una parola della lingua di Okinawa, Nankurunaisa, che non promette soluzioni ma tempo: suggerisce che le cose possono trovare una forma se si concedono loro la libertà e la durata necessaria.  È questa parola...







