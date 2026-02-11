Galleria Letteraria 2026: Eleonora Chiavetta presenta “Musicamare” a Castelvetrano

11/02/2026 12:45:00

Prosegue la Galleria Letteraria 2026, rassegna culturale dedicata quest’anno al tema “Ribellione, libertà, responsabilità”. Dopo l’inaugurazione del 5 febbraio con Salvatore Ferlita, il secondo appuntamento è in programma mercoledì 12 febbraio alle ore 18.00 presso la Chiesa di San Domenico.

Protagonista dell’incontro sarà Eleonora Chiavetta, già docente di Lingua e traduzione inglese all’Università di Palermo, saggista e narratrice, che presenterà il volume di racconti “Musicamare” (Calibano Editore, 2024).

Il mare come metafora dell’esistenza

In Musicamare il mare non è solo sfondo narrativo, ma presenza viva e simbolica. Attraverso le sue variazioni stagionali e i suoi umori, diventa metafora delle scelte, delle relazioni e dei percorsi interiori dei personaggi. Nei racconti emergono temi universali come amore, amicizia, perdita, rinascita e cambiamento, in un movimento continuo verso la scoperta di sé.

Per Chiavetta si tratta di un ritorno a Castelvetrano, dove era già stata apprezzata per il volume Dodici e per l’affermazione nella sezione racconto del Premio Letterario “Selinunte”.

Un dialogo tra istituzioni, scuola e comunità

La rassegna è promossa dalla Società Dante Alighieri – Comitato di Castelvetrano, dall’UCIIM – Sezioni di Castelvetrano e Campobello di Mazara, dall’Akkademia Musicale e dall’Arcipretura di Castelvetrano, con la co-organizzazione della Diocesi di Mazara del Vallo e della Città di Castelvetrano.

All’incontro interverranno S.E. Mons. Angelo Giurdanella, Vescovo di Mazara del Vallo, e il Sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini. A coordinare i lavori saranno Rosario M. Atria e Giuseppe Ivan Undari.

Previsti contributi di Anna Maria Agate (UCIIM) e Vincenzo Giardina (Kiwanis Club Castelvetrano), la proiezione di diaporami a cura di Castrenze Ezio Fiorenza e Carlo Pollaci, e momenti musicali con Nicolò Ancona e Mariella Zancana dell’Akkademia Musicale.

Le letture saranno affidate a studenti del Liceo Classico “Pantaleo”, del Liceo Scientifico “Cipolla” e del Liceo delle Scienze Umane “Gentile”, a conferma del legame tra scuola e comunità che caratterizza l’intera rassegna.

Ingresso libero e aperto al pubblico.



