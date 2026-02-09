Si conclude a Trapani la mostra “L’Epifania del Paesaggio”

09/02/2026 14:30:00

Si chiude oggi a Trapani la mostra personale “L’Epifania del Paesaggio” dell’artista Francesca Giambino, esposta a Palazzo Cavarretta. L’esposizione, inaugurata venerdì scorso con un vernissage, ha visto la partecipazione del sindaco di Misiliscemi Salvatore Tallarita, l’assessore del Comune di Trapani Vincenzo Abbruscato, Francesca Spada che ha introdotto la mostra, e alcuni rappresentanti del 37° Stormo di Birgi.

Nelle sue opere, Giambino interpreta il paesaggio trapanese come momento di rivelazione, un’“epifania” che va oltre il significato religioso. «Nelle mie opere descrivo quel momento emotivo, quasi magico e spirituale, in cui la luce e la terra dei paesaggi trapanesi smettono di essere materia e diventano pura emozione – spiega l’artista – Per me dipingere non è solo rappresentare la realtà, ma assistere a una rivelazione, quando un luogo fisico diventa emozione, diventa epifania».

Secondo Giambino, lo spettatore viene trasformato da semplice osservatore a testimone di un evento spirituale: il mondo esterno e quello interiore dell’artista si fondono, trasformando una veduta naturale in un’illuminazione metafisica. «Non si guarda più al paesaggio, ma attraverso di esso per scorgere una verità universale», conclude l’artista.



