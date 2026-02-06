L’arte fuori cornice di Roberto Ventrone al Museo San Rocco di Trapani
Un’arte che non chiede permesso, che nasce lontano dai circuiti ufficiali e arriva dritta al cuore. Il Museo diocesano di arte contemporanea “San Rocco” di Trapani ospita “Io sono Roberto”, la mostra dedicata a Roberto Ventrone, artista outsider capace di trasformare la propria esperienza di vita in pittura essenziale e diretta. L’inaugurazione è in programma domenica 8 febbraio alle 18, con apertura al pubblico fino al 30 aprile 2026.
Un’arte che dà voce a ciò che resta ai margini
La mostra – a cura di Giorgio Roscigno, Mario Ciotta e don Liborio Palmeri – porta al centro l’arte degli outsider, di chi crea senza strategie e senza mediazioni. Un’arte “fuori cornice” che si impone perché entra nella mente e nel cuore di chi la incontra. Don Liborio Palmeri, direttore del San Rocco, richiama un punto decisivo: se un’opera è tale quando riesce a suscitare sentimenti e pensieri, allora la capacità di farlo non può essere limitata a chi viene riconosciuto, per convenzione, come artista.
Il mare, la memoria, Favignana
Le tele di Roberto Ventrone sono popolate da mare, barche, reti, pesci e tonni, liberi o intrappolati, e dalla figura del padre Clemente, protagonista per anni della vita marinara di Favignana. È un immaginario legato al territorio e alle Egadi, con l’acqua che diventa destino, rifugio e racconto. Secondo Giorgio Roscigno, Ventrone appartiene a una categoria rara: non costruisce un linguaggio, lo abita. La sua pittura nasce senza strategia, ma è profondamente radicata nella biografia.
“Io sono Roberto”: un’affermazione di esistenza
Il titolo è una dichiarazione. “Io sono Roberto” è l’affermazione di un’esistenza che trova finalmente spazio e ascolto: la sorpresa dell’artista di esistere anche per gli altri, non solo per sé. Don Liborio Palmeri parla di una voce sincera e dolente, prorompente e malinconica, che attraverso il colore lascia trasparire anche un dramma di solitudine. Le tele, in questa lettura, raccontano Trapani e le Egadi, l’acqua come destino e la libertà interiore di chi ha molto vissuto e molto sa restituire.
La mostra è organizzata dal Museo San Rocco in collaborazione con Ambiente di Mario Ciotta.
Info utili
Mostra:“Io sono Roberto” di Roberto Ventrone Dove: Museo di arte contemporanea San Rocco, Trapani – Sala Giovanni XXIII (1° piano) Inaugurazione:8 febbraio 2026, ore 18.00 Periodo: dall’8 febbraio al 30 aprile 2026 Apertura: ogni martedì e venerdì, dalle 16.30 alle 19.30 Sito:https://sanroccotrapani.it/ Email:museosanrocco@gmail.com
