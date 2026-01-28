Sciacca, prorogata fino al 31 marzo la mostra su Goya al Teatro Samonà

28/01/2026 17:04:00

La mostra “Francisco Goya, l’artista della libertà. Tra verità e satira” resta aperta a Sciacca fino al 31 marzo. L’esposizione è ospitata al Teatro Popolare Samonà ed è stata prorogata per l’interesse registrato nelle prime settimane. La decisione consente anche ai visitatori attesi in città per il 400° Carnevale di Sciacca di visitare la mostra.

Dove e chi organizza

La mostra è organizzata da Mediterranea Arte, in collaborazione con il Comune di Sciacca e la Regione Siciliana. La curatela è affidata a Mery Scalisi e Alessia Zanella.

Il cuore della mostra: “I Caprichos”

Il percorso espositivo è incentrato su “I Caprichos”, la serie di incisioni pubblicata nel 1799. Attraverso acquatinta e acquaforte, Francisco Goya racconta la Spagna del XVIII secolo, usando la satira per colpire vizi, superstizioni e la nobiltà vicina al potere reale.

Le opere esposte

Accanto ai Caprichos, la mostra presenta anche quattro oli di Goya. Tra questi spicca “L’Apoteosi di Santa Caterina”, una delle opere di maggiore rilievo del percorso.

Scuole, Carnevale e pubblico

La proroga è legata anche alle attività con le scuole. Il Comune di Sciacca e Mediterranea Arte hanno aperto la mostra agli studenti con Open Day dedicati. Inoltre, la mostra è pensata anche per i visitatori del Carnevale, manifestazione di cui gli organizzatori sono partner.

Biglietti e informazioni utili

I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Samonà e sul circuito TicketOne. I ticket degli spettacoli del cartellone Sipario d’Inverno includono anche l’ingresso alla mostra. L’esposizione resterà visitabile fino a domenica 31 marzo.



