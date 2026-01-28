Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Arte
28/01/2026 17:04:00

Sciacca, prorogata fino al 31 marzo la mostra su Goya al Teatro Samonà

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-01-2026/sciacca-prorogata-fino-al-31-marzo-la-mostra-su-goya-al-teatro-samona-450.jpg

La mostra “Francisco Goya, l’artista della libertà. Tra verità e satira” resta aperta a Sciacca fino al 31 marzo. L’esposizione è ospitata al Teatro Popolare Samonà ed è stata prorogata per l’interesse registrato nelle prime settimane. La decisione consente anche ai visitatori attesi in città per il 400° Carnevale di Sciacca di visitare la mostra.

Dove e chi organizza

La mostra è organizzata da Mediterranea Arte, in collaborazione con il Comune di Sciacca e la Regione Siciliana. La curatela è affidata a Mery Scalisi e Alessia Zanella.

Il cuore della mostra: “I Caprichos”

Il percorso espositivo è incentrato su “I Caprichos”, la serie di incisioni pubblicata nel 1799. Attraverso acquatinta e acquaforte, Francisco Goya racconta la Spagna del XVIII secolo, usando la satira per colpire vizi, superstizioni e la nobiltà vicina al potere reale.

Le opere esposte

Accanto ai Caprichos, la mostra presenta anche quattro oli di Goya. Tra questi spicca “L’Apoteosi di Santa Caterina”, una delle opere di maggiore rilievo del percorso.

Scuole, Carnevale e pubblico

La proroga è legata anche alle attività con le scuole. Il Comune di Sciacca e Mediterranea Arte hanno aperto la mostra agli studenti con Open Day dedicati. Inoltre, la mostra è pensata anche per i visitatori del Carnevale, manifestazione di cui gli organizzatori sono partner.

Biglietti e informazioni utili

I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Samonà e sul circuito TicketOne. I ticket degli spettacoli del cartellone Sipario d’Inverno includono anche l’ingresso alla mostra. L’esposizione resterà visitabile fino a domenica 31 marzo.











Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768918217-0-pasticceria-vivona-a-marsala-una-storia-che-passa-dalla-cassata.png

Pasticceria Vivona, a Marsala una storia che passa dalla cassata