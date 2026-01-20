Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Arte
20/01/2026 22:00:00

L’arte come cura dell’anima: i laboratori di Pittura Emozionale di Stefania Martinico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/l-arte-come-cura-dell-anima-i-laboratori-di-pittura-emozionale-di-stefania-martinico-450.jpg

Un appuntamento gratuito ogni lunedì sera unisce l’Italia sotto il segno della creatività, dalla Sicilia alla Lombardia. In un’epoca dominata dalla frenesia quotidiana, esiste uno spazio virtuale in cui il tempo sembra rallentare per lasciare posto ai colori, al silenzio e all’ascolto interiore. È il progetto di Pittura Emozionale ideato e condotto da Stefania Martinico, un’iniziativa completamente gratuita che ogni lunedì sera coinvolge decine di persone collegate da tutta Italia: da Marsala a Livorno, da La Spezia a Brescia.

 

L’obiettivo è tanto semplice quanto profondo: consentire a chiunque, indipendentemente dalle proprie competenze artistiche, di esplorare la bellezza delle proprie emozioni attraverso l’arte. Un’ora di armonia consapevole in cui i partecipanti si concedono uno spazio autentico di creazione, non solo sulla carta, ma anche dentro se stessi.

Il successo dell’iniziativa emerge chiaramente dalle testimonianze dei partecipanti, che descrivono l’esperienza come un vero e proprio toccasana per lo spirito. I laboratori vengono definiti uno “spazio libero da vincoli e condizionamenti”, un’occasione preziosa di “leggerezza e liberazione”. Per molti, l’appuntamento del lunedì è diventato un rituale di benessere, un momento per ritrovarsi e avviare un percorso personale “coinvolgente e ricco di spunti di riflessione”.

 

Chi è Stefania Martinico

A guidare questo viaggio cromatico è Stefania Martinico, una figura poliedrica nel panorama artistico e pedagogico. Decoratrice specializzata in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo, unisce competenze tecniche e sensibilità psicologica. È: Art Coach in Intelligenza Emotiva, Maestro d’Arte in Decorazione, con diploma in Arte Applicata, Facilitatrice sociale e docente di Arte.

«La pittura emozionale non cerca la perfezione estetica, ma la verità del sentire», spiega Martinico. «Vedere persone connettersi da città così lontane per condividere la stessa ricerca di bellezza è la dimostrazione di quanto l’arte sia un linguaggio universale, necessario e profondamente umano».









Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571990-0-l-i-c-garibaldi-pipitone-vola-in-europa-con-il-progetto-pnrr-erasmus.jpg

L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768556619-0-un-nuovo-capitolo-per-fily-art-tattoo-a-marsala-inaugurazione-con-musica-e-premi.jpg

Un nuovo capitolo per Fily Art Tattoo a Marsala: inaugurazione con musica...