A Palermo la mostra su Franca Florio "Are You Franca?"

06/03/2026 13:00:00

Un ritratto finora sconosciuto di Franca Florio torna alla luce e sarà presentato per la prima volta al pubblico a Palermo. L’opera, attribuita al pittore livornese Vittorio Matteo Corcos, sarà al centro della mostra “Are you Franca?” che inaugurerà sabato 14 marzo alle 18 alla Galleria “Il Casino delle Muse”.

Protagonista dell’esposizione è il pastello su tela intitolato Il Mattino (Ritratto di Donna Franca Florio e Baby Boy), realizzato intorno al 1901. Il dipinto raffigura la celebre nobildonna palermitana insieme al figlio Ignazio, soprannominato “Baby Boy”. L’opera, di proprietà privata e non destinata alla vendita, sarà esposta solo per il periodo della mostra prima di tornare nella collezione che l’ha custodita per decenni.

Un ritratto intimo della “Regina di Palermo”

Il quadro mostra un lato inedito della figura di Franca Florio, spesso rappresentata nei ritratti ufficiali dell’epoca. In questo caso la scena è domestica: la nobildonna appare con una veste da camera in seta azzurro polvere mentre tiene accanto a sé il piccolo Ignazio. Il bambino, morto prematuramente nel 1903, aggiunge al dipinto un forte valore umano e storico.

L’immagine restituisce quindi una dimensione privata della cosiddetta “Regina di Palermo”, soprannome con cui Franca Florio era nota nell’alta società europea della Belle Époque. Il ritratto si distingue anche rispetto a quelli più celebri realizzati da Giovanni Boldini, nei quali la nobildonna appare invece in una posa pubblica e mondana.

La scoperta del critico Giuseppe Carli

Il dipinto è stato identificato dal critico d’arte Giuseppe Carli dopo una lunga ricerca. L’opera, rimasta per anni anonima in una collezione privata palermitana, è stata attribuita a Corcos grazie alla firma autografa e alla tecnica del pastello che richiama la piena maturità artistica del pittore.

«Questa scoperta – spiega Carli – rappresenta non solo un risultato importante per la storia dell’arte, ma anche un omaggio alla storia di Palermo e della Sicilia». Secondo il critico, il dipinto restituisce «un ritratto intimo e familiare di una delle figure più affascinanti della Belle Époque italiana».

Il simbolismo dell’opera

Il titolo Il Mattino richiama la luce che illumina la scena e, simbolicamente, l’inizio del nuovo secolo. Nel dipinto compare anche la lunaria, pianta conosciuta come “Moneta del Papa”, che tradizionalmente richiama prosperità e buon auspicio. Il gesto con cui Franca sfiora il capo del figlio con un rametto è interpretato come una sorta di augurio simbolico per l’erede della famiglia Florio.

La mostra e il libro

Durante la serata inaugurale sarà presentato anche il volume Are you Franca?, pubblicato da Edity Edizioni e dedicato alla storia e all’analisi del dipinto.

La mostra resterà aperta fino all’8 maggio alla Galleria “Il Casino delle Muse” di Palermo. L’ingresso è libero e la galleria sarà visitabile dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30. Dopo l’esposizione, l’opera tornerà nella collezione privata che l’ha conservata finora.



